Θεσσαλονίκη: Θρασύτατοι ληστές έκλεψαν μηχανή μπροστά στα μάτια ιδιοκτήτριας – Ο απίστευτος διάλογος

Επίδειξη θράσους από δυο κουκουλοφόρους ληστές που έκλεψαν μηχανή μπροστά στα μάτια της ιδιοκτήτριας στη Θεσσαλονίκη.

Οι ληστές στη Θεσσαλονίκη έσπασαν το τιμόνι για να τσουλήσει η μηχανή και να την κλέψουν με την ιδιοκτήτρια να βγαίνει στο μπαλκόνι και να τους μιλάει, μην πιστεύοντας αυτό που βλέπει.

Όταν εκείνη τους αντιλήφθηκε και βγήκε στο μπαλκόνι, οι δράστες της είπαν πως είναι δική τους.

Οι δράστες πλησιάζουν με τη δική τους μηχανή και εστιάζουν στο δίκυκλο της γυναίκας. Παρκάρουν τη δική τους και πλησιάζουν προς το παρκαρισμένο μηχανάκι. Πολύ γρήγορα σπάνε το τιμόνι και καταφέρνουν να μετακινήσουν τη μηχανή.

Η ιδιοκτήτρια που εκείνη την ώρα έβλεπε ταινία στο σπίτι της, βγήκε στο μπαλκόνι και τους μίλησε.

-Μπορώ να μάθω τι ακριβώς κάνετε;

-Ε;

-Τι κάνετε;

-Εδώ, καλά, καλά.

-Την μηχανή που την πάτε;

-Εδώ κάτω.

-Ποιανού είναι η μηχανή;

-Δικιά μας είναι, έμεινε.

-Όλα καλά θεία.

-Όχι και θεία ρε φίλε.

Η γυναίκα μας λέει ότι φοβήθηκε να φωνάξει, πιθανότατα επηρεασμένη και από την ταινία που έβλεπε.

Οι δράστες ατάραχοι σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, δεν έκαναν πίσω όταν η γυναίκα τους μίλησε.

«Ήμουν σε δίλημμα, δεν ήξερα τι να κάνω. Απλά τους κοιτούσα. Κοκάλωσα», είπε η ιδιοκτήτρια της μηχανής.

«Τους μίλησα ψύχραιμα, δεν έδωσα στόχο ότι η μηχανή είναι δικιά μας. Σκέφτηκα ότι οι πιθανότητες να γλιτώσω τη μηχανή ήταν μηδαμινές. Σκέφτηκα να φωνάξω, αλλά ήδη την είχαν στρίψει και κατρακυλούσαν», συμπλήρωσε το θύμα της κλοπής.

Η γυναίκα έκανε καταγγελία στην αστυνομία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των δύο κουκουλοφόρων.