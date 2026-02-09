Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Θρασύτατοι ληστές έκλεψαν μηχανή μπροστά στα μάτια ιδιοκτήτριας – Ο απίστευτος διάλογος

«Τους μίλησα ψύχραιμα, δεν έδωσα στόχο ότι η μηχανή είναι δικιά μας. Σκέφτηκα ότι οι πιθανότητες να γλιτώσω τη μηχανή ήταν μηδαμινές»
Ληστεία
Έκλεψαν μηχανή μπροστά στα μάτια της ιδιοκτήτριας

Επίδειξη θράσους από δυο κουκουλοφόρους ληστές που έκλεψαν μηχανή μπροστά στα μάτια της ιδιοκτήτριας στη Θεσσαλονίκη.

Οι ληστές στη Θεσσαλονίκη έσπασαν το τιμόνι για να τσουλήσει η μηχανή και να την κλέψουν με την ιδιοκτήτρια να βγαίνει στο μπαλκόνι και να τους μιλάει, μην πιστεύοντας αυτό που βλέπει.

Όταν εκείνη τους αντιλήφθηκε και βγήκε στο μπαλκόνι, οι δράστες της είπαν πως είναι δική τους.

Οι δράστες πλησιάζουν με τη δική τους μηχανή και εστιάζουν στο δίκυκλο της γυναίκας. Παρκάρουν τη δική τους και πλησιάζουν προς το παρκαρισμένο μηχανάκι. Πολύ γρήγορα σπάνε το τιμόνι και καταφέρνουν να μετακινήσουν τη μηχανή.

Η ιδιοκτήτρια που εκείνη την ώρα έβλεπε ταινία στο σπίτι της, βγήκε στο μπαλκόνι και τους μίλησε.

-Μπορώ να μάθω τι ακριβώς κάνετε;
-Ε;
-Τι κάνετε;
-Εδώ, καλά, καλά.
-Την μηχανή που την πάτε;
-Εδώ κάτω.
-Ποιανού είναι η μηχανή;
-Δικιά μας είναι, έμεινε.
-Όλα καλά θεία.
-Όχι και θεία ρε φίλε.

Η γυναίκα μας λέει ότι φοβήθηκε να φωνάξει, πιθανότατα επηρεασμένη και από την ταινία που έβλεπε.

Οι δράστες ατάραχοι σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, δεν έκαναν πίσω όταν η γυναίκα τους μίλησε.

«Ήμουν σε δίλημμα, δεν ήξερα τι να κάνω. Απλά τους κοιτούσα. Κοκάλωσα», είπε η ιδιοκτήτρια της μηχανής.

«Τους μίλησα ψύχραιμα, δεν έδωσα στόχο ότι η μηχανή είναι δικιά μας. Σκέφτηκα ότι οι πιθανότητες να γλιτώσω τη μηχανή ήταν μηδαμινές. Σκέφτηκα να φωνάξω, αλλά ήδη την είχαν στρίψει και κατρακυλούσαν», συμπλήρωσε το θύμα της κλοπής.

Η γυναίκα έκανε καταγγελία στην αστυνομία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των δύο κουκουλοφόρων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
104
74
66
40
35
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο μέσα από το περιπολικό που μεταφέρει στο νοσοκομείο το 2χρονο κορίτσι που έπεσε σε συντριβάνι στην Καλλιθέα
Με ανεπτυγμένη ταχύτητα και μοτοσικλέτα της ΕΛΑΣ να οδηγεί μπροστά «ανοίγοντας δρόμο» για το περιπολικό και με τις σειρήνες αναμμένες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο μέσα σε 7 λεπτά
Καλλιθέα: Βίντεο μέσα από το περιπολικό που μεταφέρει στο νοσοκομείο το 2χρονου κορίτσι που έπεσε σε συντριβάνι
Πλακιάς για τα «χαμένα» βίντεο από την τραγωδία των Τεμπών: Γιατί κανείς δεν τα αμφισβήτησε νομικά έναν χρόνο μετά;
Η δίκη στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας διεκόπη προσωρινά καθώς καταγράφηκε ένταση μεταξύ άνδρα που συνόδευε τον δικηγόρο της Interstar και συγγενών θυμάτων
Νίκος Πλακιάς 6
Ο «Πούτιν», ο «Πρόεδρος», ο ρόλος του αστυνομικού και η ναυτιλιακή: Πως δρούσε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα
Τα αδέρφια - τσιγαράδες και οι 4 «τομεάρχες» που μέσω παράνομων big business απέκτησαν πολυτελείς κατοικίες και έστηναν παράνομα εργοστάσια στην Αττική - Πως τους «ξεσκέπασε» το ελληνικό FBI
Ο «θρόνος» με το πρόσωπο του Βλαντίμιρ Πούτιν 5
Newsit logo
Newsit logo