Θεσσαλονίκη: Βίντεο από καταδίωξη μηχανής που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον αναβάτη στη διασταύρωση των οδών Μοναστηρίου και Κωλέττη
Μοτοσικλέτα της Ελληνικής Αστυνομίας
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Κινηματογραφική καταδίωξη δικύκλου στη Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός της μηχανής είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα, αναπτύσσοντας μάλιστα υψηλή ταχύτητα για να ξεφύγει.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός ενός δικύκλου αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο στη δυτική Θεσσαλονίκη και ακολούθησε καταδίωξη στην οδό Μοναστηρίου τη Δευτέρα (01.12.2025).

Ο αναβάτης έδωσε γκάζι και προσπάθησε να διαφύγει.

Ο οδηγός να κινείται αρχικά στο ρεύμα εισόδου της Μοναστηρίου. Στη συνέχεια, σε μία προσπάθεια να ξεφύγει, κάνει ελιγμό και περνάει στο αντίθετο ρεύμα εξόδου

@faniskara18 #skg#monastiriou#mpikamelathos ♬ πρωτότυπος ήχος – Κωνσταντίνος Τελίδης

 

Τελικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες του rthess.gr, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στη διασταύρωση των οδών Μοναστηρίου και Κωλέττη.

