Θεσσαλονίκη: Βίντεο από καταδίωξη μηχανής που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

Κινηματογραφική καταδίωξη δικύκλου στη Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός της μηχανής είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα, αναπτύσσοντας μάλιστα υψηλή ταχύτητα για να ξεφύγει.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός ενός δικύκλου αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο στη δυτική Θεσσαλονίκη και ακολούθησε καταδίωξη στην οδό Μοναστηρίου τη Δευτέρα (01.12.2025).

Ο αναβάτης έδωσε γκάζι και προσπάθησε να διαφύγει.

Ο οδηγός να κινείται αρχικά στο ρεύμα εισόδου της Μοναστηρίου. Στη συνέχεια, σε μία προσπάθεια να ξεφύγει, κάνει ελιγμό και περνάει στο αντίθετο ρεύμα εξόδου

Τελικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες του rthess.gr, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στη διασταύρωση των οδών Μοναστηρίου και Κωλέττη.