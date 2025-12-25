Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της έκρηξης στην τράπεζα στον Εύοσμο

Οι αρχές εκτιμούν πως υπάρχουν αρκετές ομοιότητες με την έκρηξη που είχε γίνει τον περασμένο Μάιο και οι έρευνες συνεχίζουν
έκρηξη
Το σημείο της έκρηξης

Συγκλονίζει το βίντεο ντοκουμέντο που βγήκε στη δημοσιότητα από την στιγμή της έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στην είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας στον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη.

Στο υλικό που έχει καταγράψει η κάμερα φαίνεται ακριβώς η στιγμή που ο εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη με αποτέλεσμα να σημειωθούν μεγάλες ζημιές στο υποκατάστημα της τράπεζας αλλά και σε περισσότερα από 6 παρκαρισμένα αυτοκίνητα, στις εισόδους 3 πολυκατοικιών, ενώ έσπασαν τζάμια και έπεσαν σοβάδες.

Τις έρευνες για την έκρηξη έχει αναλάβει το ελληνικό FBI. Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής ερευνούν την περιοχή σπιθαμή προς σπιθαμή για να βρουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην ταυτότητα των δραστών.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ όπως αναφέρθηκε, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως αυτή η έκρηξη μοιάζει με την έκρηξη που είχε γίνει τον περασμένο Μάιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η έκρηξη εκείνη είχε συμβεί στη συμβολή των οδών Πλάτωνος και Αγίου Δημητρίου, όπου τότε είχε χάσει τη ζωή της μία 39χρονη γυναίκα.

