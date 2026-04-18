Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε ο 7χρονος που τον απήγαγε ο πατέρας του από το σπίτι της πρώην συντρόφου του

Βρέθηκε νωρίτερα το Σάββατο (18.04.2026) από την αστυνομία στην περιοχή των Μετεώρων στη Θεσσαλονίκη, ο μικρός Βαγγέλης Λάζο, 7 ετών, και είναι καλά στην υγεία του, όπως έκανε γνωστό το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο επτάχρονος είχε απαχθεί από την περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη από τον πατέρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 44χρονος άνδρας εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, άρπαξε τον μικρό Βαγγέλη Λάζο και εξαφανίστηκε.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει αμέσως στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το Σάββατο, το «Χαμόγελο του Παιδιού» διαβεβαιώνει ότι θα βρίσκεται κοντά στον ανήλικο και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.