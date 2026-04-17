Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 44χρονος άρπαξε τον επτάχρονο γιο του από το σπίτι της πρώην συντρόφου του στην περιοχή των Συκεών

Την ημέρα που εξαφανίστηκε, ο ανήλικος φορούσε πράσινη μπλούζα, κόκκινο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και γκρι-άσπρα αθλητικά παπούτσια
Γονική αρπαγή 7χρονου από τις Συκιές Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη. Όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» το βράδυ της Παρασκευής (17.03.2026), ο 44χρονος πατέρας ενός αγοριού, ηλικίας 7 ετών, το απήγαγε από την περιοχή των Συκεών στις 16 Απριλίου.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», από εκείνη τη στιγμή, τόσο ο πατέρας όσο και το αγόρι αγνοούνται, κινητοποιώντας τις αρχές στη Θεσσαλονίκη.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas την Παρασκευή, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο.

Ο ανήλικος Βαγγέλης (ον.) Λάζο (επ.), έχει μαύρα μάτια και καφέ μαλλιά, έχει ύψος 1.20 μ. και είναι 24 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινη μπλούζα, κόκκινο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και γκρι-άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος πατέρας του παιδιού πήγε στο σπίτι που έμενε η πρώην σύντροφός του στην περιοχή των Συκεών και άρπαξε το παιδί από την 37χρονη μητέρα του, στην οποία είχε ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια και η γονική μέριμνα.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού ο δράστης άσκησε λεκτική και σωματική βία στη γυναίκα σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια. Μετά το περιστατικό η γυναίκα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, όπου δεν διαπιστώθηκε κάτι σοβαρό.

Ο 44χρονος είχε με δικαστική απόφαση, απαγόρευση προσέγγισης της 37χρονης, με την οποία έχουν μαζί δύο παιδιά.

Μετά την καταγγελία αναζητείται για να συλληφθεί για αρπαγή ανηλίκου, ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

