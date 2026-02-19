Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Υπό διερεύνηση βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα
Ασθενοφόρο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε άνδρας όταν καταπλακώθηκε από τρακτέρ. Το τραγικό περιστατικό έγινε στην περιοχή του δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρακτέρ εξετράπη και καταπλάκωσε τον οδηγό του.

Η πυροσβεστική έφτασε στο σημείο καθώς χρειάστηκε η συνδρομή της για να απεγκλωβιστεί ο άτυχος άνδρας από το τρακτέρ και σύμφωνα με την πυροσβεστική ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως αναφέρει η πυροσβεστική: Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας έπειτα από εκτροπή γεωργικού ελκυστήρα σε περιοχή του δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Υπό διερεύνηση βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

