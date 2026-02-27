Ελλάδα

Θηβών: Φορτηγό καρφώθηκε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα στο ύψος του Αιγάλεω – Στο νοσοκομείο 3 τραυματίες

Στο Αττικό Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οι 3 τραυματίες
Αναστάτωση επικράτησε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (27.02.2026) στη Θηβών μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε, όταν φορτηγό καρφώθηκε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Το τροχαίο έγινε επί της Θηβών, στο ύψος του Αιγάλεω, όταν κάτω από αδιευκρίνιστο -μέχρι στιγμής- λόγο, ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε στα αυτοκίνητα και στα μηχανάκια που ήταν παρκαρισμένα στην άκρη του δρόμου.

Φαίνεται πως προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε 3 αυτοκίνητα και 4 μηχανάκια.

Πληροφορίες αναφέρουν πως 3 άτομα έχουν τραυματιστεί και ήδη έχουν μεταφερθεί στο Αττικό Νοσοκομείο, δίχως να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.

