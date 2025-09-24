Θλίψη στην Καβάλα: Πέθανε ξαφνικά η εργαζόμενη στην καθαριότητα μητέρα 4 παιδιών που είχε γίνει viral

Σοκ και απέραντη θλίψη σκόρπισε στην Καβάλα η είδηση για το θάνατο της υπαλλήλου καθαριότητας που λίγο καιρό πριν είχε γίνει viral στο TikTok.

Η 57χρονη υπάλληλος στο Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας και συγκεκριμένα στην αποκομιδή των απορριμμάτων, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή αφήνοντας πίσω της 4 παιδιά, λίγο καιρό αφού είχε γίνει γνωστή η ιστορία της μέσα από τα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Λένα Καρασταμάτη, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί της Τετάρτης, 24.09.2025, έχοντας την τελευταία εβδομάδα αναρρωτική άδεια από τη δουλειά της. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, η γυναίκα «προδόθηκε» από την καρδιά της και κατέληξε.

Θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης, η οποία αναμένεται να «δείξει» τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου της γυναίκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βίντεο που τη δείχνει να δουλεύει με σθένος στο TikTok, έφτασε 1,8 εκατομμύρια προβολές και έλαβε πλήθος συγκινητικών σχολίων που την αποθέωναν, ενώ και η κόρη της είχε δηλώσει την υπερηφάνεια της για τη μητέρα της.

Η κόρη της 57χρονης είχε σχολιάσει το βίντεο: «Αυτή η γυναίκα είναι η μαμά μου!!! Είναι η οριστική απόδειξη ότι η αληθινή δύναμη δεν μετριέται σε λόγια, αλλά σε πράξεις. Τέσσερα παιδιά, καύσωνας, κούραση και όμως ποτέ δεν έχασε το χαμόγελο της. Κάθε της μέρα είναι μια μάχη που κερδίζει με αξιοπρέπεια και φως. Δεν είναι απλά δυνατή, είναι φωτιά που καίει και φωτίζει τον δρόμο μας. Είμαι περήφανη που είμαι κομμάτι αυτής της φωτιάς. Μαμά μου είσαι μοναδική».

Συλλυπητήριο μήνυμα από τον δήμαρχο Καβάλας

Το μήνυμα του Δημάρχου Καβάλας αναφέρει σχετικά: «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο της Ελένης Καρασταμάτη, εργαζόμενης στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας και μητέρας τεσσάρων παιδιών.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στην οικογένειά της όσο και στον Δήμο μας, τον οποίο υπηρέτησε με συνέπεια, εργατικότητα και ήθος.

Η Ελένη Καρασταμάτη υπήρξε παράδειγμα υπαλλήλου που τίμησε το καθήκον και με την καθημερινή της παρουσία ανέδειξε τη σημασία της προσφοράς κάθε εργαζομένου στην ποιότητα ζωής της πόλης μας.

Παράλληλα, ως μητέρα, κατόρθωσε να συνδυάσει την οικογενειακή μέριμνα με την επαγγελματική της ευθύνη, στοιχείο που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την αξία της.

Εκ μέρους του Δήμου Καβάλας, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τα παιδιά της και τους οικείους της».