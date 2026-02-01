Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα

Συναγερμός σήμανε την Κυριακής 01.02.2026, για σορό που εντοπίστηκε από περαστικό στη Νέα Πέραμο.

Η σορός του νεαρού άνδρα εντοπίστηκε το μεσημέρι στην περιοχή της Νέας Περάμου, με τις αρχές να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του χωρίς να έχει δοθεί ακόμη κάτι επιπλέον στη δημοσιότητα.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, τον άνδρα εντόπισε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ένας περιπατητής μέσα σε ένα ρέμα και ειδοποίησε τις Αρχές.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για εξαφανισμένο νεαρό 27 ετών, την εξαφάνιση του οποίου είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Δευτέρα 26.01.2026 η συντροφός του, επισημαίνοντας οτι υπάρχουν φόβοι να τον έχουν απαγάγει.

Όπως περιέγραψε στις αρχές, από τις κάμερες είδε 4 ενόπλους να αρπάζουν τον 27χρονο και να τον βάζουν σε αυτοκίνητο το οποίο ήταν κλεμμένο.

Ο νεαρός έχει καταγωγή από την Κρήτη και δεν έχει ποινικό παρελθόν, ενώ η αναγνώρισή του είναι πολύ δύσκολη καθώς η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, όμως είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για το συγκεκριμένο πρόσωπο καθώς πολλά χαρακτηριστικά ταιριάζουν, ενώ αναμένεται η επίσημη ταυτοποίηση που θα δώσει τέλος στο μυστήριο.

Οι αρχές μεταξύ άλλων ερευνούν τι σχέση θα μπορούσε να έχει ο 27χρονος με δολοφονία που συνέβη πριν από κάποια χρόνια.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος