Θρίλερ στη Σύρο: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στο λιμάνι της Ερμούπολης

Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι της Ερμούπολης στη Σύρο το μεσημέρι της Κυριακής (25.01.2026), όταν περαστικοί αντιλήφθηκαν τη σορό μιας γυναίκας να επιπλέει στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, η σορός ανήκει σε γυναίκα αγνώστων στοιχείων, με τους ανθρώπους που την εντόπισαν στο λιμάνι της Ερμούπολης να καλούν άμεσα τις αρχές Σύρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η γυναίκα παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Για την υπόθεση αναμένεται να διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου και να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που προκύπτουν.

Την προανάκριση για το περιστατικό θα αναλάβει το Λιμεναρχείο Σύρου.