Τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε παρκαρισμένο, βίντεο και φωτογραφίες

Στιγμιότυπο από το σοκαριστικό τροχαίο στη Λαμία
Τροχαίο ατύχημα, που ευτυχώς είχε μόνον υλικές ζημιές, σημειώθηκε στη Λαμία γύρω στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης (20.05.2026) στην αρχή της οδού Φραντζή στο ύψος της πλατείας Παγκρατίου.

Το τροχαίο συνέβη όταν ένα μαύρο αυτοκίνητο ερχόμενο από τις γραμμές και κάτω από άγνωστες – μέχρι στιγμής – συνθήκες, ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο λίγο μετά τη συμβολή με τη Βουρτσελά στη Λαμία και «καρφώθηκε» δεξιά σε παρκαρισμένο.

Μάλιστα, σε απόσταση ελάχιστων μέτρων υπήρχαν άνθρωποι που έπιναν καφέ!

Σύμφωνα και με μαρτυρία ενός εκ των θαμώνων στο LamiaReport, ένας πεζός ηλικιωμένος προσπάθησε να καλυφθεί πίσω από άλλα παρκαρισμένα.

«Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός. Από τη στιγμή που του ”φεύγει” το αμάξι, δεν μπορείς να ξέρεις πού θα σταματήσει. Ευτυχώς σταμάτησε στο παρκαρισμένο, θα μπορούσε να είχε ανεβεί στην πλατεία ή να ”μαζέψει” κάποιον περαστικό που θα ανέβαινε τον δρόμο. Ένας δρόμος που γενικά τέτοια ώρα έχει κίνηση», είπε στο LamiaReport, άνθρωπος που βρισκόταν κοντά στο μέρος που έγινε το τροχαίο.

Στο σημείο έφτασε πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας για την καταγραφή και τη διενέργεια αλκοτέστ στον υπαίτιο οδηγό.

