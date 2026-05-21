Κώστας Σαμαράς: «Ραγίζει» καρδιές το μήνυμα για την αδελφή του, Λένα, ανήμερα της γιορτής τους

«Χρόνια μας πολλά Λενάκι μου», έγραψε στο Instagram
Ο Κώστας Σαμαράς και η Λένα Σαμαρά
Μία ιδιαίτερη και δύσκολη ημέρα έχει ξημερώσει για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του, καθώς την Πέμπτη (21.05.2026) θα γιόρταζε η κόρη του Λένα, που «έφυγε» πέρσι το καλοκαίρι από τη ζωή. Ο αδελφός της, Κώστας Σαμαράς, ο οποίος επίσης γιορτάζει έκανε μία άκρως συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Ο γιος του Αντώνη Σαμαρά δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία πόζαρε με τη μονάκριβη αδελφή του, Λένα Σαμαρά, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στις 7 Αυγούστου 2025, σε ηλικία μόλις 34 ετών, βυθίζοντας στον πόνο και την απόγνωση την οικογένειά της.

«Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες! Χρόνια μας πολλά Λενάκι μου. Ευχαριστώ από καρδιάς για τις υπέροχες ευχές», έγραψε ο Κώστας Σαμαράς στην ανάρτησή του.

 
 
 
 
 
Κάτω από τη φωτογραφία του Κώστα Σαμαρά αμέτρητοι διαδικτυακοί του φίλοι έσπευσαν να του στείλουν τόσο λόγια αγάπης και παρηγοριάς για την απώλεια της Λένας Σαμαρά όσο και ευχές για τη γιορτή του. 

Σημειώνεται ότι η Λένα Σαμαρά είχε τελειώσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο και εργαζόταν ως πολιτικός μηχανικός, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της Γεωργίας Σαμαρά, ενώ είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολέγιο Αθηνών.

Σημειώνεται ότι δεν είναι πρώτη φορά που ο Κώστας Σαμαράς δημοσίευσε συγκινητικά μηνύματα για την αδελφή του.

