Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας – «Άκουσα κραυγές και σπάσιμο τζαμαρίας»

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Παρασκευής (17.04.2026) στο κέντρο της Αθήνας με μια γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή σε ακάλυπτο πολυκατοικίας. Ο άνδρας είναι από την Ιταλία και η γυναίκα από την Αιθιοπία.

Οι πρώτες πληροφορίες για τη νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας αναφέρουν προσπάθησε να φύγει από τον τρίτο στον τέταρτο όροφο και έπεσε. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι γύρω στις 4.20 τα ξημερώματα ακούστηκαν δυνατές φωνές και κραυγές από την πολυκατοικία που έχει δωμάτια airBnB.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται από τις αρχές ένας άνδρας, ο οποίος ήταν μαζί με τη γυναίκα στο διαμέρισμα στην οδό Κολοκοτρώνη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας που έχει προσαχθεί είναι Ιταλός, 46 ετών και έχει αμυχές στο πρόσωπό του. Η γυναίκα έχει καταγωγή από την Αιθιοπία και έχει σημάδια στον λαιμό.

O άνδρας και η γυναίκα φέρεται να είχαν γνωριστεί μέσω εφαρμογής γνωριμιών στο ίντερνετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ ο Ιταλός αρνούνταν να ανοίξει στους αστυνομικούς και χρειάστηκε η παρέμβαση του ιδιοκτήτη.

Η προσαγωγή του Ιταλού από τους αστυνομικούς

Ο άνδρας που άκουσε κραυγές και κάλεσε την αστυνομία ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ξύπνησα γύρω στις 4.20 ακούγοντας γυναικείες κραυγές στην Κολοκοτρώνη. Λίγο μετά οι κραυγές μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό της πολυκατοικίας, μεταξύ τρίτου και τετάρτου ορόφου. Έλεγε να ανοίξει μια πόρτα και συγγνώμη. Μιλούσαν στα αγγλικά. Πρέπει να ήταν ένα τσακωμός με μεγάλη φασαρία. Γύρω στις 4.35 με 4.40 κάλεσα την αστυνομία και εγώ συνέχισα να είμαι μέσα στο δωμάτιο μου. Ακολούθησε στις 4.40 με 4.45 ένα πολύ δυνατό σπάσιμο τζαμαρίας. Ηταν η τζαμαρία στο φωταγωγό μεταξύ τρίτου και τετάρτου ορόφου και από εκεί ενδεχομένως είχε πέσει η συγκεκριμένη γυναίκα. Δεν έχω δει κανέναν από τους δύο».

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας, αναμένεται να ρίξει και η ιατροδικαστική εξέταση.