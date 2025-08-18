Συμβαίνει τώρα:
Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη σήμερα στις 21:30 το βράδυ, Δευτέρα (18/8/2025),αφού εντοπίστηκε άνδρας θανάσιμα τραυματισμένος με σφαίρα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Ο άντρας ηλικίας περίπου 35 ετών, Αλβανικής καταγωγής βρέθηκε με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι στην οδό Οδος Μιχαηλ Βοδα 200, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και ιατροδικαστής, ενώ διεξάγονται έρευνες για τις συνθήκες του  περιστατικού.

