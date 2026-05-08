Ομόνοια: Εμπρηστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μία εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα (8/5/2026) σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επίθεση έγινε στις 04:00 το πρωί στο παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια στη συμβολή των οδών Ζαχία και Νέστορος, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό στην πίσω είσοδο του κτιρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δράστες γέμισαν με εύφλεκτο υγρό τον μηχανισμό και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να εκραγεί ένα από τα 4 γκαζάκια που χρησιμοποίησαν.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο του κτιρίου. Περιπολικό βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην μπροστινή είσοδο, όταν ακούστηκε η έκρηξη.

Η αστυνομία δεν κατάφερε να εντοπίσει τους δράστες οι οποίοι κατάφεραν να διαφύγουν. Η πυρκαγιά δεν πήρε έκταση και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.