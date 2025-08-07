Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ την Παρασκευή: Κλειστός ο Εθνικός Κήπος – Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου

Ριπές ανέμου που θα φτάσουν ακόμα και τα 9 μποφόρ αναμένονται τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, ενώ ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασία, Νίκος Παπαευσταθίου, συγκάλεσε σήμερα (7.8.2025) την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές έως 9, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη.

Αύριο, Παρασκευή, θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει απαγορευτικό απόπλου.

Δείτε την πορεία των ανέμων μέσα από την εφαρμογή Windy:

Το Σάββατο η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή τοπικά τα 7. Η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα θα σημειώσει βαθμιαία άνοδο και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 38 με 39, και τοπικά τους 40 βαθμούς. Στα ανατολικά, λόγω του μελτεμιού, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς.

Κλειστός ο Εθνικός Κήπος

Ο Εθνικός Κήπος κλείνει για το κοινό λόγω των ισχυρών ανέμων και για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών, ενημερώνει με ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων.

Η απόφαση για την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας εντός του Εθνικού Κήπου θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.