Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στη Χίο – Της έταξαν επιστροφή από τον ΕΦΚΑ και της πήραν 6.850 ευρώ

Εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στη Χίο. Ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα για την εμπλοκή τους στην υπόθεση αυτή και σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Οι δράστες παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ.

Μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, στην απάτη πήραν μέρος ένας 20χρονος, ένας 30χρονος και ένας 33χρονος, οι οποίοι προσποιήθηκαν στην ηλικιωμένη ότι εκπροσωπούν τον ΕΦΚΑ και πως η ίδια έχει επιστροφή χρημάτων.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομία, άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιούμενος υπάλληλο του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την επιστροφή χρημάτων, κατάφερε να την πείσει, εξαπατώντας την, να μεταφέρει σε τρεις διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικά το χρηματικό ποσό των 6.850 ευρώ.

Κατά τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης προέκυψε ότι, οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους μεταφέρθηκε το παραπάνω χρηματικό ποσό ανήκουν στους ταυτοποιηθέντες δράστες, ενώ η τηλεφωνική επικοινωνία με την παθούσα πραγματοποιήθηκε από τηλεφωνική σύνδεση που ήταν δηλωμένη σε στοιχεία αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας («αχυράνθρωπου» – «ghost person»).

Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.