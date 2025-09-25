Τι έδειξε η πρώτη αυτοψία στο πλοίο που σκοτώθηκε ο 20χρονος ναυτικός – Κανονικά λειτουργούσε η πόρτα

Τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε τραγικό θάνατο ο 20χρονος δόκιμος ναυτικός που εγκλωβίστηκε από την υδατοστεγή πόρτα στο γκαράζ του Blue Star Chios, προσπαθούν να εξακριβώσουν από χθες (24.9.2025) το μεσημέρι οι επιθεωρητές του Λιμενικού, του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας αλλά και πραγματογνώμονες.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος έχουν στην κατοχή τους βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται ο 20χρονος να κατευθύνεται στη μοιραία πόρτα αλλά και εικόνες από το τραγικό περιστατικό. Από εκεί και πέρα όμως θέλουν να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ και να εξακριβώσουν τι δεν πήγε καλά και ο άτυχος ναυτικός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Οι πρώτοι που έσπευσαν στο σημείο για να πραγματοποιήσουν αυτοψία ήταν επιθεωρητές του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας οι οποίοι μάλιστα προχώρησαν και σε προσομοίωση του χρόνου κλεισίματος και ανοίγματος της πόρτας σε σχέση με το δυστύχημα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η πόρτα και ο συναγερμός λειτουργούσαν κανονικά. Από εκεί και πέρα όσον αφορά το χρόνο που χρειάζεται για να ανοίξει η πόρτα, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι 20 δευτερόλεπτα και λίγο περισσότερο για να κλείσει.

Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης η πόρτα χρειάζεται 6,7 δευτερόλεπτα για ανοίξει 30 εκατοστά.

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς συνέβη με τον νεαρό και εγκλωβίστηκε στη βαριά πόρτα.

«Είχε όνειρο να γίνει ναυτικός»

«Ο Τάσος και ο αδερφός ήθελαν να γίνουν από μικροί ναυτικοί, πενθεί όλο το χωριό…» λένε στο newsit.gr οι γείτονες του άτυχου 20χρονου.

Ο νεαρός ναυτικός, καθαριστής μηχανής μόλις είχε πιάσει βάρδια, λίγο πριν από τις 8 το πρωί, όταν προσπάθησε να περάσει από τη βαριά, υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο του πλοίου του Blue Star Chios. Κάτω από άγνωστες συνθήκες ο νεαρός εγκλωβίστηκε όταν η πόρτα έκλεισε σε δευτερόλεπτα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

«Δεν θέλω να σταθώ στο πώς έγινε γιατί δεν έχει και σημασία. Εγώ ξέρω ότι το αγαπούσε αυτό που έκανε το παιδί. Ήταν ένα πολύ συγκεντρωμένο και υπεύθυνο παιδί. Το ήθελε και το έκανε αυτό, τι συνέβη εκεί δεν ξέρω. Ήταν το πρώτο του ταξίδι αυτό στο πλαίσιο της σχολής. Έχω να πω ότι είναι πολύ καλή οικογένεια και πολύ σοβαρή, αυτό που ήθελαν τα παιδιά τους είναι όνειρο τους και το έκαναν» λέει γείτονας της οικογένειάς του.

Λίγες ώρες πριν το τραγικό συμβάν η γιαγιά του Τάσου είχε επισκεφθεί τον φούρνο της γειτονιάς και μιλούσε γεμάτη χαρά για τα εγγόνια της: «Έχουν τα τυπικά με το χωριό οι γονείς του, σου μιλούσαν σε χαιρετίσουν. Η γιαγιά του είχε έρθει και στο φούρνο μια μέρα πριν και ψώνισε και μου έλεγε για τα εγγόνια της».

Ο πάτερ της Δροσιάς σοκαρισμένος από τον ξαφνικό θάνατο του 20χρονου ναυτικού από την πρώτη στιγμή βρέθηκε δίπλα στην οικογένεια για τους δώσει κουράγιο: «Περιμένω να μου τα πουν αυτοί, περισσότερο ήθελα να συμπαρασταθώ. Η μητέρα είναι πολύ κοντά και στην εκκλησία μας. Με κάλεσε να με ενημερώσει για αυτό το θλιβερό γεγονός, δεν μου είπε κάτι άλλο, είναι σε μια δύσκολη κατάσταση».

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται να βγει την Παρασκευή για να κανονιστεί και η εξόδιος ακολουθία. «Η κηδεία δεν ξέρουμε πότε θα γίνει ακόμα. Περιμένουμε να βγει πρώτα η ιατροδικαστική. Λογικά θα γίνει την Κυριακή αν δεν προλάβουμε τα διαδικαστικά θα γίνει την Δευτέρα. Περιμένω την οικογένεια να μου πει» λέει ο πάτερ Δημήτριος.