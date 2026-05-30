Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» σε πίστα καρτ στο Λάκκωμα – Σήκωσε αντικείμενα σε ύψος 200 μέτρων

Ο ανεμοστρόβιλος στο Λάκκωμα Χαλκιδικής ήταν ιδιαίτερα ισχυρός, προκάλεσε ζημιές σκορπίζοντας τέντες και άλλα αντικείμενα, αλλά ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί
Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής (29.05.2026) στην πίστα καρτ στο Λάκκωμα Χαλκιδικής όταν χτύπησε ανεμοστρόβιλος στην περιοχή, παρασύροντας τέντες και κατασκευές.

Ο ανεμοστρόβιλος στο Λάκκωμα Χαλκιδικής ήταν ιδιαίτερα ισχυρός, προκάλεσε ζημιές σκορπίζοντας τέντες και άλλα αντικείμενα, αλλά ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, καταγράφεται η στιγμή που ξεσπά ο ανεμοστρόβιλο. Η αναστάτωση όλων ήταν μεγάλη, ωστοσο οι ζημιές ήταν μόνο υλικές.

 

Βλέπαμε ιπτάμενα αντικείμενα στα 200 μέτρα ύψος, λέει στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο συνιδιοκτήτης της πίστας, Γιώργος Κοσμόπουλος, που κάνει λόγο για ανεμοστρόβιλο.

