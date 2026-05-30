Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» σε πίστα καρτ στο Λάκκωμα – Σήκωσε αντικείμενα σε ύψος 200 μέτρων

Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής (29.05.2026) στην πίστα καρτ στο Λάκκωμα Χαλκιδικής όταν χτύπησε ανεμοστρόβιλος στην περιοχή, παρασύροντας τέντες και κατασκευές.

Ο ανεμοστρόβιλος στο Λάκκωμα Χαλκιδικής ήταν ιδιαίτερα ισχυρός, προκάλεσε ζημιές σκορπίζοντας τέντες και άλλα αντικείμενα, αλλά ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, καταγράφεται η στιγμή που ξεσπά ο ανεμοστρόβιλο. Η αναστάτωση όλων ήταν μεγάλη, ωστοσο οι ζημιές ήταν μόνο υλικές.

Βλέπαμε ιπτάμενα αντικείμενα στα 200 μέτρα ύψος, λέει στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο συνιδιοκτήτης της πίστας, Γιώργος Κοσμόπουλος, που κάνει λόγο για ανεμοστρόβιλο.