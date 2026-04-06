Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της βουλευτή Φωτεινής Αραμπατζή στις Σέρρες

Συναγερμός σήμανε στις Σέρρες μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο πολιτικό γραφείο της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινής Αραμπατζή.

Η κινητοποίηση στις Σέρρες ήταν άμεση και δόθηκε εντολή προκειμένου να εκκενωθεί το γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή απο τους συνεργάτες της.

Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 9:15 το πρωί της Δευτέρας (06.04.2026), όταν άγνωστος κάλεσε με απόκρυψη αριθμού στο γραφείο της βουλευτή. Το τηλεφώνημα απάντησε συνεργάτης της κυρίας Αραμπατζή, ο οποίος άκουσε τον δράστη να προειδοποιεί για την ύπαρξη βόμβας, γεγονός που σήμανε την άμεση εκκένωση του κτιρίου και την κινητοποίηση της αστυνομίας, σύμφωνα με το lionnews.gr.

Στο σημείο έφτασαν ταχύτατα ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., με άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ να προχωρούν στον αποκλεισμό του χώρου για την ασφάλεια των πολιτών και των περιοίκων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν στελέχη της Κρατικής Ασφάλειας, αστυνομικοί της Δημόσιας Ασφάλειας και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών υλών που ερευνά εξονυχιστικά κάθε γωνιά του γραφείου.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πραγματική απειλή ή για μια προσπάθεια εκφοβισμού, ενώ παράλληλα γίνονται ενέργειες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του ατόμου που πραγματοποίησε την κλήση.