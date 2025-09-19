Τηλεφώνημα για βόμβα στο River West – Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (19.09.2025) στο εμπορικό πολυκατάστημα River West στον Κηφισό, στο ύψος του Αιγάλεω μετά από τηλεφώνημα για βόμβα.

Άγνωστος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ενημέρωσε για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο River West χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονικό όριο για πιθανή έκρηξη- Το τηλεφώνημα, έγινε στις 14:26 και ήδη οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στην εκκένωση του χώρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επί τόπου έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να ελέγξουν τη βασιμότητα της απειλής.

Tις αστυνομικές δυνάμεις συνδράμει και όχημα της πυροσβεστικής.