Ελλάδα

Την Πέμπτη, 13 Αυγούστου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Την Πέμπτη, 13 Αυγούστου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»
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Την Πέμπτη 13 Αυγούστου Η «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» κυκλοφορεί για δύο εβδομάδες και σας προσφέρει για ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ το βιβλίο Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του Χρυσοστόμου με απόδοση στη Νέα Ελληνική Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η Θεία Λειτουργία που τελείται σχεδόν όλο το χρόνο, κυκλοφορεί τώρα με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική!

Η «Ορθόδοξη Κιβωτός», μέσα στα πλαίσια των ¨Λειτουργικών¨ της Εκδόσεων, δίνει τη δυνατότητα στους πιστούς, μέσα από ένα εύχρηστο βιβλίο, να εμβαθύνουν στα λειτουργικά τελούμενα στους Ναούς και να κατανοήσουν σε βάθος το μυστηριακό χαρακτήρα της ορθοδόξου λατρείας.

Την απόδοση του κειμένου στη Νέα Ελληνική επιμελείται ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος.

kivotos

Για παλαιότερα βιβλία και εικόνες που κυκλοφόρησαν με το φύλλο της Κιβωτού, πληροφορίες και παραγγελίες, επικοινωνήστε στο τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

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