Την Πέμπτη, 13 Αυγούστου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου Η «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» κυκλοφορεί για δύο εβδομάδες και σας προσφέρει για ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ το βιβλίο Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του Χρυσοστόμου με απόδοση στη Νέα Ελληνική Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η Θεία Λειτουργία που τελείται σχεδόν όλο το χρόνο, κυκλοφορεί τώρα με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική!

Η «Ορθόδοξη Κιβωτός», μέσα στα πλαίσια των ¨Λειτουργικών¨ της Εκδόσεων, δίνει τη δυνατότητα στους πιστούς, μέσα από ένα εύχρηστο βιβλίο, να εμβαθύνουν στα λειτουργικά τελούμενα στους Ναούς και να κατανοήσουν σε βάθος το μυστηριακό χαρακτήρα της ορθοδόξου λατρείας.

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Την απόδοση του κειμένου στη Νέα Ελληνική επιμελείται ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος.

Για παλαιότερα βιβλία και εικόνες που κυκλοφόρησαν με το φύλλο της Κιβωτού, πληροφορίες και παραγγελίες, επικοινωνήστε στο τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.