Αιγιάλεια: Μητέρα χτυπούσε το παιδί της σε παραλία – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέα

Στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέα μεταφέρθηκε ένα 6χρονο αγόρι το οποίο, σύμφωνα με μήνυση, χτυπούσε η μητέρα του. Ο ξυλοδαρμός έγινε τη Δευτέρα (10.08.2026) σε παραλία στην Αιγιάλεια, μπροστά στα μάτια δεκάδων λουόμενων.

Η υπόθεση έγινε γνωστή το απόγευμα της Δευτέρας, μετά από μήνυση μιας γυναίκας που ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού. Ανέφερε πως ενώ απολάμβανε το μπάνιο της στην Αιγιάλεια, είδε την μητέρα να χαστουκίζει με δύναμη τον 6χρονο γιο της με αποτέλεσμα να καλέσει τις αστυνομικές αρχές.

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Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο συλλαμβάνοντας τόσο την μητέρα όσο και τον πατέρα του παιδιού.

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να μεταφερθεί το παιδί στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Οι γονείς εν τέλει αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ το παιδί παραμένει στο νοσοκομείο μαζί με την αδελφή του.

Πληροφορίες από flamis.gr