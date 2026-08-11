Χανιά: Ήθελαν να κάνουν beach party σε παραλία με φωλιές χελώνας καρέτα καρέτα – Η παρέμβαση του ΑΡΧΕΛΩΝ

Την ακύρωση beach party στα Χανιά, σε παραλία ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας καρέτα – καρέτα, κατάφεραν να εξασφαλίσουν μέλη του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας.

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ, σε ανάρτηση που έκανε στα social media, γνωστοποίησε πως είχε προγραμματιστεί beach party στον Πύργο Ψηλονέρου Χανίων, μία παραλία που συχνά οι χελώνες αφήνουν τα αυγά τους. Φέτος, σε αυτήν την μοναδική παραλία φιλοξενούνται 66 φωλιές καρέτα – καρέτα.

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Ο σύλλογος τονίζει στην ανάρτησή του πως τόσο ο έντονος φωτισμός και η δυνατή μουσική όσο και η ανθρώπινη παρουσία στην άμμο κατά τις βραδινές ώρες μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στις χελώνες, όπως πρόωρη εκκόλαψη, ποδοπάτημα ή αποπροσανατολισμό των νεοσσών.

«Μια αισιόδοξη είδηση από τα Χανιά. Ένα προγραμματισμένο beach party στην παραλία ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στον Πύργο Ψηλονέρου ακυρώθηκε, χάρη στην άμεση κινητοποίηση του ΑΡΧΕΛΩΝ και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στην παραλία αυτή φιλοξενούνται φέτος 66 φωλιές Caretta caretta. Αυτή την περίοδο τα μικρά χελωνάκια βγαίνουν από τις φωλιές τους και ξεκινούν το ταξίδι τους προς τη θάλασσα. Έντονος φωτισμός, δυνατή μουσική, αυξημένη ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητες πάνω στην άμμο κατά τις βραδινές ώρες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, όπως πρόωρη εκκόλαψη, ποδοπάτημα ή αποπροσανατολισμό των νεοσσών. Ευχαριστούμε θερμά τον ΟΦΥΠΕΚΑ για την άμεση κινητοποίηση, καθώς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοντομαρίου για την υπεύθυνη απόφασή του να ακυρώσει την εκδήλωση».