Στέλιος Ράμφος: Αύριο η κηδεία του στο Χαλάνδρι – Θα τελεστεί δημοσία δαπάνη

Αύριο, Τετάρτη (12.08.2026) στις 11:30, θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου η κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Όπως έγινε γνωστό, με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η κηδεία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα θα γίνει δημοσία δαπάνη.

Παράκληση της οικογένειας στην κηδεία του καταξιωμένου συγγραφέας είναι αντί στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία» ή όποιο άλλο επιθυμεί ο καθένας.

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Με περισσότερα από 30 βιβλία στο ενεργητικό του, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες στοχαστές.

Η είδηση του θανάτου του Στέλιου Ράμφου έγινε γνωστή τη Δευτέρα (10.08.2026) και σκόρπισε θλίψη στον χώρο της τέχνης, των γραμμάτων και του πολιτισμού. Ο σπουδαίος συγγραφέας το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας.