Την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Είναι ενδεικτικό ότι από τα 959 κρούσματα κοκκύτη που αναφέρθηκαν στη χώρα μας την περίοδο 2004-2024, τα 440 καταγράφηκαν το 2024
Ένας 48χρονος συνελήφθη στη Σίφνο μετά τον εντοπισμό ενός εντυπωσιακού οπλοστασίου, το οποίο είχε κρύψει στο σπίτι και στους επαγγελματικούς του χώρους
Φωτογραφίες ντοκουμέντα από τη δράση του 24χρονου Παλαιστίνιου – Η στιγμή της σύλληψης και το τραυματισμένο θύμα του
«Πήρε ένα μπουκάλι και με χτύπησε στο κεφάλι. Με ασθενοφόρο με πήγαν στο νοσοκομείο»
Οι μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου
Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο καφενείο, όσο και σε ένα διπλανό κατάστημα εστίασης
Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στην ιστορική φωτογραφία με τη Μελίνα Μερκούρη να χαιρετά χαμογελαστή μπροστά από τον Παρθενώνα
Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες για τη μνήμη, την προσοχή, τη συγκέντρωση και την επικοινωνία, ψυχοκινητικές δοκιμασίες που αξιολογούν την ταχύτητα αντίδρασης και τον συντονισμό
Ο νταής αστυνομικός δεν εμφανίστηκε στο τμήμα την επόμενη της επίθεσης δηλώνοντας ασθένεια με τον εισαγγελέα να έχει σχηματίσει δικογραφία για το περιστατικό