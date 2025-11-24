Ελλάδα

Την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» – Νέες προσφορές, νέα τιμή

Η εφημερίδα  ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

γιορτάζει 10 χρόνια κυκλοφορίας

με νέα μειωμένη τιμή

και

σας προσφέρει σπάνιες Συλλογές βιβλίων

 

εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής αισθητικής

την  Πέμπτη  27 Νοεμβρίου

μην χάσετε

 

 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, τόμος Β ΄

Μια μοναδική περιήγηση με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αλλά και πληροφορίες για τα εκθέματα του μοναδικού Μουσείου της Ακρόπολης

Οι προσφορές της Κιβωτού συνεχίζονται

με τις συλλεκτικές Συλλογές  βιβλίων

Θησαυροί της Ορθοδοξίας και Χαμένες Πατρίδες

 

Για βιβλία και εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με το φύλλο της Κιβωτού,

πληροφορίες και παραγγελίες,

τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

Ελλάδα
