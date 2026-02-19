Τήνος: Φώκια κολυμπά και κάνει παιχνίδια στο λιμάνι

Μια γλυκιά φώκια «τράβηξε» τα βλέμματα όλων στο λιμάνι της Τήνου . Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αρκετοί κάτοικοι και επισκέπτες παρακολούθησαν τη νεαρή φώκια και κατέγραψαν στιγμές με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η εμφάνιση φώκιας στην περιοχή δεν είναι σπάνια, καθώς κατά καιρούς έχουν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά στο νησί της Τήνου, σύμφωνα με το tinostoday.gr.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για προστατευόμενο είδος και συνιστούν στους πολίτες να κρατούν αποστάσεις, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ενόχληση στο ζώο.

Το θαλάσσιο θηλαστικό κινήθηκε στα ήρεμα νερά του λιμανιού, πραγματοποιώντας παιχνίδια και εντυπωσιάζοντας όσους βρίσκονταν στο σημείο.