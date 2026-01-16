Ελλάδα

«Τις επόμενες ημέρες θα κληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης να δώσει τις εξηγήσεις του», είπε ο δικηγόρος του για τη μήνυση

«Αναμένουμε να μας καλέσει η εισαγγελία προκειμένου να πάρουμε στα χέρια μας το περιεχόμενο της μήνυσης», αποκάλυψε ακόμα για το πού βρίσκεται η εν λόγω υπόθεση
«Πρωταγωνιστής» σε μία νέα υπόθεση είναι εδώ και έναν περίπου μήνα ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς ένας νεαρός τραγουδιστής, ο Στέφανος Παπαδόπουλος του έκανε μήνυση για ανήθικες προτάσεις.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης από την πρώτη στιγμή που «έσκασε» η είδηση δήλωσε ότι έχει πέσει εκβιασμού από επιχειρηματία, απορρίπτοντας τις κατηγορίες του 21χρονου καλλιτέχνη. Το πρωί της Παρασκευής (16.01.2026) ο δικηγόρος του διάσημου τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, αποκάλυψε στην εκπομπή «Το πρωινό» σε τι φάση βρίσκεται η υπόθεση με τη μήνυση. 

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης βγήκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα για να μιλήσει για κάποια άλλη υπόθεση και έκανε αναφορά και στον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως αποκάλυψε δεν έχουν πάρει ακόμα στα χέρια τους το περιεχόμενο της μήνυσης, οπότε δεν μπορεί να προχωρήσει ακόμα σε μία μήνυση για ψευδή καταμήνυση, ωστόσο θα το κάνει πολύ σύντομα. 

«Είναι βέβαιον, είναι προφανές, απλώς αναμένουμε να μας καλέσει η εισαγγελία προκειμένου να πάρουμε στα χέρια μας το περιεχόμενο της μήνυσης. Δε μπορώ να κάνω μία μήνυση για ψευδή καταμήνυση, όταν δεν έχω το περιεχόμενο της μήνυσης, ούτε μπορώ να πω ότι το βρήκα από τα media.Νομίζω ότι τρέχει πολύ γρήγορα η διαδικασία και τις επόμενες ημέρες θα κληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης (σ.σ. να δώσει) τις εξηγήσεις του.

Θα πάρω στα χέρια μου το περιεχόμενο της μήνυσης και θα προχωρήσουμε σε όλες τις νομικές ενέργειες. Δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε», είπε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Επίσης, ανέφερε το αν ο τραγουδιστής θα δώσει το «παρών» στα δικαστήρια θα εξαρτηθεί από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

