Το BCA College ετοιμάζεται για τη νέα σελίδα στην 53χρονη ιστορία του

Το BCA College έχει ιδρύσει στο κεντρικό Λονδίνο, το Hellenic Institute of Maritime Studies (HIMS) ένα εξειδικευμένο πανεπιστημιακό τμήμα ναυτιλιακών σπουδών, το οποίο στεγάζεται στο University of West London και αποτελεί την πρώτη ελληνοβρετανική εκπαιδευτική συνεργασία, στην οποία η χώρα μας εξάγει ακαδημαϊκή τεχνογνωσία στο εξωτερικό. Μέσα, επομένως, από την παραπάνω σύμπραξη, το BCA αποτελεί και παράρτημα του University of West London.