Βινγκ Ρέιμς: Κατέρρευσε σε εστιατόριο ο σταρ του «Mission Impossible»

Εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, οδηγήθηκε ο ηθοποιός Βινγκ Ρέιμς, γνωστός για τη συμμετοχή του στις ταινίες «Mission Impossible» μετά από αδιαθεσία που ένιωσε με αποτέλεσμα να καταρρεύσει σε εστιατόριο της πόλης.

Το περιστατικό έγινε την Τετάρτη (29.04.2026) και ενώ ο Βινγκ Ρέιμς γευμάτιζε με την οικογένειά του στο εστιατόριο Granville. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο γνωστός ηθοποιός κατέρρευσε ξαφνικά και στη συνέχεια έχανε και επανακτούσε τις αισθήσεις του για αρκετή ώρα, ώσπου εν τέλει τον παρέλαβαν οι τραυματιοφορείς.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ηθοποιού, ο Βινγκ Ρέιμς παρουσίασε συμπτώματα υπερθέρμανσης, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Μέχρι και σήμερα παραμένει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση αλλά αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

Ο Βινγκ Ρέιμς αποτελεί βασικό πυλώνα των «Mission: Impossible», ενώ έχει αφήσει το αποτύπωμά του και στις ταινίες όπως το «Pulp Fiction», το «Con Air», το «Guardians of the Galaxy: Vol 2» και το «Jacob’s Ladder».