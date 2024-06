Το «The Love Van», με την υποστήριξη των πρατηρίων Shell, ταξίδεψε σε σχολεία της χώρας

Η δράση θα συνεχιστεί από Σεπτέμβριο.

Η Coral Α.Ε. – Shell Licensee συνεχίζει το ταξίδι της προσφοράς με την υποστήριξη της πρωτοβουλίας “The LoveVan goes to school”. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2024, κάνει ένα μικρό διάλειμμα για το καλοκαίρι και συνεχίζει δυναμικά από Σεπτέμβριο.

Τα πρατήρια Shell σε συνεργασία με το “The Love Van” προσέφεραν τη δυνατότητα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου από όλη την Ελλάδα να βιώσουν τη χαρά της προσφοράς και του εθελοντισμού, μαγειρεύοντας στο σχολείο τους και διανέμοντας πλήρη γεύματα σε Οργανισμούς που είχαν επιλέξει οι ίδιοι μαθητές, υποστηρίζοντας συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

Τα αποτελέσματά της πρώτης φάσης είναι εντυπωσιακά! Στο πλαίσιο της δράσης επισκεφθήκαμε 8 δήμους εκτός Αθηνών, 8 δήμους εντός Αθηνών και συνολικά 32 σχολεία. 800 μαθητές μαγείρεψαν και ετοίμασαν 3.700 μερίδες φαγητού για 64 Οργανισμούς. Τα πρατήρια Shell θα συνεχίσουν να στηρίζουν το ταξίδι του “The LoveVan” και από τη νέα σχολική χρονιά, ενημερώνοντας παράλληλα τους πελάτες για τους τρόπους που οι συναλλαγές τους θα μετράνε για και καλό, μέσα από αγορές στις αίθουσες των πρατηρίων Shell με τη χρήση της κάρτας πιστότητας.

Ο Γενικός Διευθυντής της Coral Α.Ε. – Shell Licensee, κ. Γιώργος Χατζόπουλος δήλωσε σχετικά με αυτήν την πρωτοβουλία: «Η ευγνωμοσύνη που νιώθουμε όταν συμμετέχουμε σε δράσεις που βοηθούν τους συνανθρώπους μας είναι ένα από τα σημαντικότερα συναισθήματα που μοιραζόμαστε. Είναι κάτι που θα έπρεπε να διδάσκεται και να εφαρμόζεται στην πράξη στα σχολεία αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Στηρίζουμε σταθερά τα τελευταία χρόνια δράσεις με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα, προσφέροντας πολλά παιδικά χαμόγελα, που είναι η πηγή έμπνευσής».

Τα πρατήρια Shell υποστηρίζουν έμπρακτα και σταθερά το “The Love Van” τα τελευταία 3 χρόνια με εξοπλισμό και χορηγία δράσεων, ενώ στην πρωτοβουλία συμβάλλουν και οι εργαζόμενοι της εταιρείας, με εθελοντική προσφορά.