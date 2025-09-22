Το μεγάλο στοίχημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα: Ακόμα ένα σημαντικό ζήτημα της εποχής μας συζητήθηκε εκτενώς στο περίπτερο της Παπαστράτος στη ΔΕΘ

Στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Παπαστράτος διοργάνωσε μία ακόμη ενδιαφέρουσα συζήτηση στο εταιρικό της περίπτερο, με θέμα «Η “Ευφυΐα” της Τεχνητής Νοημοσύνης: Επιτεύγματα, Προσδοκίες, Ηθικά Διλήμματα». Ο Καθηγητής Πληροφορικής του ΑΠΘ, Ιωάννης Βλαχάβας, συμμετείχε στο fireside chat, με συντονίστρια τη δημοσιογράφο Μαριάννα Σκυλακάκη, όπου ανέλυσε τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τα ηθικά διλήμματα που συνοδεύουν την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Μάλιστα, την ίδια ημέρα (Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου) στο περίπτερο της Παπαστράτος στη ΔΕΘ έλαβαν χώρα αρκετές ακόμα εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις, όπως το πάνελ με τίτλο “Career Speed Dating” στο πλαίσιο του οποίου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους ειδικούς της Παπαστράτος και να ενημερωθούν για τις νέες θέσεις εργασίας στην εταιρεία και το πάνελ με τίτλο «Χτίσε το personal brand σου για μία επιτυχημένη καριέρα!», το οποίο περιστρεφόταν γύρω από πολύτιμες συμβουλές για το πώς μπορούν όλοι να χτίσουν ένα καλό βιογραφικό αναβαθμίζοντας το profile τους στο Linkedin.

Ο κ. Βλαχάβας τόνισε ότι η συμβολή των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) είναι καθοριστική, καθώς «με τα LLMs η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει προσιτή στον λαό». Η ανάπτυξή τους, όπως είπε, βασίστηκε στις μεγάλες εταιρείες που διαθέτουν εκτεταμένη υπολογιστική ισχύ και τεράστιους όγκους δεδομένων. Αναφέρθηκε επίσης στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην Ιατρική, επισημαίνοντας ότι τα δύο τελευταία βραβεία Nobel στη φυσική και στη χημεία σχετίζονται άμεσα με αυτήν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΤΝ λύνει προβλήματα που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο παρελθόν ή βελτιώνει ήδη υπάρχουσες λύσεις. Παράλληλα, όμως, προειδοποίησε για κινδύνους: «Ακόμη και επιστήμονες πλέον χρησιμοποιούν άκριτα τα δεδομένα που παράγει η ΤΝ. Για μένα το κύριοπρόβλημα είναι η υποβάθμιση της κριτικής μας σκέψης».

Υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν διαθέτει φαντασία, συναισθήματα ή ενσυναίσθηση, παρά μόνο αναπαράγει όσα ήδη υπάρχουν. «Ένας μουσικός μπορεί εμπνευσμένος να δημιουργήσει εξαιρετικά έργα, ενώ η ΤΝ θα φτιάξει κάτι πολύ λιγότερο ποιοτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανατρέχοντας στην ιστορία του πεδίου, σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μετρά περίπου 60 χρόνια, αλλά η πραγματική επανάσταση ήρθε με τη μηχανική μάθηση. «Ο αλγόριθμος εκπαιδεύεται με δεδομένα και δίνει αποτελέσματα χωρίς πολλές γραμμές κώδικα», εξήγησε, υπογραμμίζοντας ότι το κλειδί βρίσκεται στο hardware και τα δεδομένα. Όσον αφορά τη διδασκαλία, τόνισε πως πλέον οι φοιτητές διδάσκονται κυρίως μηχανική μάθηση και νευρωνικά δίκτυα. Ωστόσο, προειδοποίησε: «Για τους φοιτητές αυτό θα σημαίνει υποβάθμιση της γνώσης. Σε δέκαχρόνια δεν ξέρω αν θα μπορούμε να βρούμε ικανό προγραμματιστή».

Σχετικά με την Ελλάδα, ο καθηγητής ανέφερε ότι η χώρα διαθέτει εξαιρετικούς επιστήμονες που διαπρέπουν σε διεθνές επίπεδο, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη αρκετές εξειδικευμένες θέσεις στην εγχώρια αγορά για να αξιοποιηθούν οι φοιτητές. Παρουσίασε ερευνητικά έργα που υλοποιούνται στο ΑΠΘ, όπως συστήματα για αυτόνομη οδήγηση και εφαρμογές που βοηθούν στη διάγνωση ΔΕΠΥ.«Ιδέες υπάρχουν πολλές και φοβερές. Χρειάζεται η βιομηχανία να δώσει κίνητρο και το κράτος να συμβάλει με χρηματοδότηση», επεσήμανε.

Στις ερωτήσεις του κοινού αναφέρθηκε σε πρακτικές εφαρμογές της ΤΝ στο περιβάλλον, όπως η πρόβλεψη πλημμυρών με ακρίβεια και το στοχευμένο πότισμα για μείωση της κατανάλωσης νερού. Όσον αφορά την πιθανότητα η ΤΝ να φτάσει σε αυτοτέλεια σκέψης, απάντησε κατηγορηματικά: «Δεν θα συμβεί ποτέ. Η ενσυναίσθηση δεν μπορεί να περιγραφεί με μαθηματικά». Εξήγησε ότι κάθε νευρωνικό δίκτυο είναι μια συνάρτηση, πολύ διαφορετική από τους ανθρώπινους νευρώνες.

Σχετικά με την εργασία, υπογράμμισε ότι η ΤΝ θα αλλάξει τον τρόπο που δουλεύουμε. «Δεν βλέπω κίνδυνο αλλά ευκαιρία την οποία οι φοιτητές μπορούν να αδράξουν», είπε, καλώντας τους νέους να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και σε άλλες επιστήμες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ηθικές προκλήσεις. «Η πιο έμπιστη πηγή πληροφόρησης είναι η μικρότερη εφημερίδα», είπε, σχολιάζοντας το ζήτημα της παραπληροφόρησης.

Εξήγησε ότι το GDPR ισχύει μόνο στην Ευρώπη, ενώ σε άλλες ηπείρους δεν υπάρχει προστασία δεδομένων. «Η ΤΝ παίρνει δεδομένα που ανεβάζουν οι χρήστες στα social media και τα αξιοποιεί για στοχευμένες διαφημίσεις», σημείωσε.Τέλος, ανέφερε ότι στο εργαστήριο αλλάζουν τα δεδομένα ώστε να αφαιρείται κάθε σύνδεση με τον χρήστη, χρησιμοποιώντας τα με τρόπο ασφαλή. Επισήμανε ότι «όταν η εφαρμογή αφορά το ευ ζην του ανθρώπου πρέπει να ενημερώνει τους χρήστες για το από πού προέρχεται η πληροφορία». Ανέφερε ότι υπάρχουν ήδη εταιρείες στο εξωτερικό που καθαρίζουν δεδομένα με επιτυχία, ενώ στην Ελλάδα τέτοιες πρωτοβουλίες δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί.

Ολοκληρώνοντας, έκανε σύντομη αναφορά στη συμμετοχή της Ελλάδας στα AI factories και στην κατασκευή του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος».