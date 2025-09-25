Ελλάδα

Το νέο gov.gr wallet είναι εδώ: Ψηφιακός βοηθός mAigov με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και προσωπικός αριθμός

Στο νέο gov.gr wallet οι πολίτες θα μπορούν να βρίσκουν τον Ψηφιακό Βοηθό mAigov και τον Προσωπικό Αριθμό
Παρουσίαση του νέου gov.gr wallet
Παρουσίαση του νέου gov.gr wallet / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Τη νέα έκδοση του gov.gr wallet, που για πρώτη φορά ενσωματώνει βασικές λειτουργίες του gov.gr και σημαντικές νέες δυνατότητες, παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο, το πρωί της Πέμπτης (25.9.25).

Με σκοπό την αναβαθμισμένη εμπειρία των χρηστών, το gov.gr wallet, όπως τόνισε και ο Δημήτρης Παπαστεργίου, αποκτά πιο απλό και φιλικό σχεδιασμό, ώστε όλοι οι πολίτες να διευκολύνονται στην καθημερινότητά τους.

«Με το νέο gov.gr wallet κάνουμε πράξη τη μετάβαση σε ένα κράτος πιο σύγχρονο και πιο ασφαλές. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, φέρνουμε τη Θυρίδα του πολίτη στο επίκεντρο ως μοναδικό και ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας των πολιτών με το κράτος, ενώ ενσωματώνουμε τον ψηφιακό βοηθό mAigov, ώστε η εξυπηρέτηση να γίνεται πιο άμεση και προσωπική. Και αυτά είναι μόνο η αρχή για το νέο gov.gr wallet. Ακολουθούν τα ακίνητα, οι επαγγελματικές ιδιότητες, η δυναμική ενημέρωση εγγράφων. Χτίζουμε βήμα-βήμα ένα κράτος που δεν ταλαιπωρεί, αλλά στηρίζει τους πολίτες του», τόνισε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Το gov.gr wallet
Στόχος της αναβάθμισης του gov.gr wallet είναι η διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Οι νέες λειτουργίες του gov.gr wallet

Μεταξύ άλλων, οι πολίτες μπορούν να βρίσκουν, πλέον, στο Gov.gr Wallet:

Τον Ψηφιακό Βοηθό mAigov, την πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης του ελληνικού Δημοσίου, που απαντά σε ερωτήσεις των πολιτών για ζητήματα της δημόσιας διοίκησης, ενώ διαθέτει και δυνατότητες action bot. Μπορούν να εκδίδουν εύκολα και γρήγορα Υπεύθυνη Δήλωση, εκφωνώντας ή πληκτρολογώντας το κείμενο και τον αποδέκτη του εγγράφου, καθώς και Ληξιαρχική Πράξη Γάμου. Με την έκδοσή τους, τα έγγραφα εμφανίζονται αυτομάτως και αποθηκεύονται στη Θυρίδα Πολίτη.

Η παρουσίαση του νέου gov.gr wallet
O ψηφιακός βοηθός mAigov και ο προσωπικός αριθμός είναι οι νέες δυνατότητες που παρέχει το νέο gov.gr wallet / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Τον Προσωπικό Αριθμό τους (ΠΑ) μέσω ειδικού πλαισίου που διασφαλίζει την προστασία του, αποτρέποντας την αποθήκευσή του μέσω στιγμιότυπων οθόνης.

Παρουσίαση του νέου gov.gr wallet
Ο προσωπικός αριθμός είναι μία από τις δυνατότητες που θα έχουν οι πολίτες με το αναβαθμισμένο gov.gr wallet / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Επίσης, σε περίπτωση που δεν έχουν εκδώσει ΠΑ, η εφαρμογή προσφέρει άμεση πρόσβαση στο gov.gr για την έκδοσή του.

