Το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» συμμετέχει σε δοκιμή εμβολίου για τον καρκίνο του πνεύμονα

Στην μελέτη συμμετέχουν συνολικώς 12 κέντρα στην Ελλάδα, τα 8 από αυτά βρίσκονται σε δημόσια νοσοκομεία
Το Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας
Στο Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» δοκιμάζεται εμβόλιο βασισμένο στην τεχνολογία mRNA για προχωρημένο περίπτωση καρκίνο του πνεύμονα.

Το Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββατο λαμβάνει μέρος σε διεθνή πολυκεντρική μελέτη για τον καρκίνο. Στην μελέτη συμμετέχουν συνολικώς 12 κέντρα στην Ελλάδα. Τα οκτώ από αυτά βρίσκονται σε δημόσια νοσοκομεία. Από τον «Άγιο Σάββα» συμμετέχει το Α’ Παθολογικό-Ογκολογικό Τμήμα, το οποίο έρχεται δεύτερο στον κόσμο σε αριθμό περιστατικών.

Τις επισημάνσεις αυτές έκανε στο Πρακτορείο FM ο κ. Αλέξανδρος Αδραβάνης, διευθυντής και επιστημονικά υπεύθυνος του Τμήματος. Όπως εξήγησε, την τελευταία δεκαετία έχουν διεξαχθεί στο τμήμα του περισσότερες από 20 μελέτες με συμμετοχές σε διεθνή πρωτόκολλα.

Ένα από αυτά τα πρωτόκολλα αφορά την προαναφερθείσα μελέτη. Είναι τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3, δηλαδή στο τελικό στάδιο των κλινικών μελετών. «Αξιολογεί την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου εμβολίου σε ασθενείς με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, που έχει αναπτύξει αντίσταση στην ανοσοθεραπεία», ανέφερε.

Η μελέτη άρχισε πριν από 9 μήνες στον «Άγιο Σάββα» και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2028. «Το θεραπευτικό εμβόλιο μπορεί να ενισχύσει τη δράση της ανοσοθεραπείας. Αυτό που περιμένουμε είναι περαιτέρω αύξηση της επιβίωσης στον προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα, κάτι άλλωστε που φαίνεται από τα προκαταρκτικά δεδομένα», συμπλήρωσε ο κ. Αδραβάνης.

Η αρχή μιας νέας εποχής

Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν είναι η μοναδική κακοήθης νόσος για την οποία δοκιμάζονται θεραπευτικά mRNA εμβόλια. Ωστόσο είναι ακόμα νωρίς για να εκτιμηθεί ο αντίκτυπός τους, εκτιμά ο ιατρός. «Είναι όμως βέβαιο πως βρισκόμαστε ήδη στην αρχή μιας πολύ ενδιαφέρουσας εποχής, που μας κάνει εξαιρετικά αισιόδοξους», πρόσθεσε.

Ο «Άγιος Σάββας» ιδρύθηκε το 1935. Αποτελεί το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που λειτουργεί αποκλειστικά για τη θεραπεία του καρκίνου. Είναι επίσης το πρώτο νοσηλευτικό ίδρυμα που έλαβε πέρυσι κρατική ενίσχυση από το Υπουργείο Υγείας, ούτως ώστε να αναβαθμιστεί σε Ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου.

Η πιστοποίηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσουν περισσότεροι ασθενείς πιο έγκαιρη πρόσβαση στα νέα φάρμακα μέσω των κλινικών δοκιμών. Επιπλέον, ο αριθμός τους έχει αυξηθεί λόγω της πιστοποίησης.

