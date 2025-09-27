Το TEDxAthens Salon «Longevity» έρχεται 1η Οκτωβρίου στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» – Και μετά τα 100 τι;

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
Μη χάσετε
1
2
3
4
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τα πρώτα λόγια της οδηγού που τραυμάτισε θανάσιμα τον 10χρονο Μάξιμο στην Ηγουμενίτσα - «Ό,τι και να σας πω το παιδί έφυγε»
Από την έρευνα φαίνεται πως η οδηγός ούτε έτρεχε ούτε κρατούσε κινητό τηλέφωνο στα χέρια της
Αστυνομία και ασθενοφόρο έσπευσαν στο σημείο και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Λιποθύμησε μπροστά σε δεκάδες ανθρώπους με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει
Greece Race for the Cure 2025: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για την διεξαγωγή του αγώνα – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Σταδιακές ρυθμίσεις από την τροχαίο από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου
Προ των πυλών 24ωρη κακοκαιρία με πτώση της θερμοκρασίας και τόνους βροχής – Οι 7 περιοχές που θα πληγούν
Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η δυτική Ελλάδα - Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Πότε θα ξεκινήσουν να κοπάζουν τα φαινόμενα
Καιρός σήμερα: Καταιγίδες σε Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο – Πέφτει στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία στα βόρεια
Το Αιγαίο θα έρθει αντιμέτωπο τοπικά με ισχυρούς ανέμους που φτάνουν τα 8 μποφόρ
Θα υπάρξει και πτώση της θερμοκρασίας περίπου 5 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε κάποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά
Λαμία: Εφιαλτικές στιγμές για 80χρονη από τα χέρια του γιου της – Της «άνοιξε» το κεφάλι γιατί νόμισε ότι πείραξε το σκυλί του
Ο δράστης συνελήφθη την ίδια μέρα και μεταφέρθηκε για ψυχιατρική εξέταση