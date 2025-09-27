Το TEDxAthens Salon «Longevity» έρχεται 1η Οκτωβρίου στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» – Και μετά τα 100 τι;

Αν το κεντρικό θέμα του TEDxAthens Salon που έχει προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου 2025 είναι η νέα εποχή που ανοίγουν οι επιστημονικές, ιατρικές και τεχνολογικές επιστήμες με αποτέλεσμα το προσδόκιμο ζωής να αγγίζει τριψήφια νούμερα, αυτό το συνέδριο δεν επικεντρωθεί μόνο στην μακροζωία.

Η μακροζωία δεν αφορά μόνο το πόσο ζούμε αλλά αφορά και το πώς επαναπροσδιορίζουμε τη μάθηση, την εργασία, τις σχέσεις, τα όνειρα και, τελικά, το ίδιο το νόημα της ζωής. Το TEDxAthens Salon με θέμα «Longevity» είναι ένα ταξίδι στη φιλοσοφία και την τέχνη του να ζούμε.

Ένα γεγονός που μας προκαλεί να αναρωτηθούμε όχι μόνο πώς θέλουμε να ζούμε περισσότερο, αλλά και γιατί. Στο TEDxAthens Salon που θα γίνει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, Ταύρος), με την υποστήριξη της NN Hellas, θα προσφερθεί χώρος για βαθιές συζητήσεις.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να εμπνευστεί από διακεκριμένους επιστήμονες και ερευνητές που επαναπροσδιορίζουν το μέλλον της μακροζωίας και να αναρωτηθεί, μεταξύ άλλων, πώς θα είναι η ζωή του μετά τα 100.

Οι Dr. Joseph Coughlin, Ιδρυτής & Διευθυντής του MIT AgeLab, κορυφαίος ερευνητής για τη σχέση γήρανσης, τεχνολογίας και καθημερινής ζωής, Dr. Mariam Elgabry, Βιοτεχνολόγος, δρομέας & ιδρύτρια της Bronic, που αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογίες προσωποποιημένης υγειονομικής φροντίδας, Dr. Steve Allder, Νευρολόγος, Re:Cognition Health, ειδικός στις νευροεκφυλιστικές νόσους και στην ανάπτυξη νέων θεραπειών και Dr. Στάθης Γκόνος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, θα βρεθούν στην σκηνή του TEDxAthens Salon για να μιλήσουν για τις διαφορετικές πλευρές της έννοιας «Longevity», ενώ θα πραγματοποιηθεί και ένα Longevity Chat μεταξύ του Dr. Joseph Coughlin και της Φιλίππας Μιχάλη, Προέδρου Δ.Σ. & CEO της NN Hellas, γύρω από την μακροζωία και τα πιο καίρια ερωτήματα που προκύπτουν, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Νίκο Ευσταθίου.

Τελικά, φαίνεται ότι θα ζούμε περισσότερο. Θα ζούμε, όμως, και καλύτερα; Έλα για να ανακαλύψεις τη δική σου απάντηση.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα!