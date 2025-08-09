Το «Βήμα της Κυριακής» με δυο συγκλονιστικά μυθιστορήματα: «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις» και «Πριμαρόλια»

Δύο ξεχωριστά βιβλία κυκλοφορούν αυτή την Κυριακή με την εφημερίδα το «Βήμα της Κυριακής».

Πρόκειται για το αστυνομικό βιβλίο – θρύλος «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις» του James Hadley Chase και το μυθιστόρημα εποχής της Αθηνάς Κακούρη «Πριμαρόλια» που κυκλοφορούν με το Βήμα της Κυριακής.

«Πριμαρόλια» της Αθηνάς Κακούρη

Ένα αριστούργημα εποχής με φόντο την παλιά Πάτρα.

Αυτή την Κυριακή, 10 Αυγούστου, ΤΟ ΒΗΜΑ προσφέρει στους αναγνώστες τον πρώτο τόμο ενός ξεχωριστού μυθιστορήματος: «ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ» της σπουδαίας Αθηνάς Κακούρη. Ένα έργο που ταξιδεύει τον αναγνώστη στην Πάτρα του 1890, στην εποχή της ακμής του σταφιδεμπορίου, τότε που η πόλη έσφυζε από ζωή, κοσμοπολιτισμό και οικονομική άνθηση.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ένας παλιός έρωτας αναζωπυρώνεται και οδηγεί σε γάμο – όμως δεν πρόκειται για ιστορία ρομαντικής νοσταλγίας. Η επιλογή αυτή θα ξεκλειδώσει μια σκοτεινή δίνη εκδίκησης και παθών, με ανατροπές που συγκλονίζουν, αποκαλύπτοντας πτυχές της κοινωνίας και των ανθρώπων που την απαρτίζουν.

Η Αθηνά Κακούρη, με την αριστοτεχνική της πένα, ανασυστήνει όχι μόνο την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής, αλλά και χαρακτήρες ζωντανούς, σύνθετους, βαθιά ανθρώπινους, με γλώσσα πλούσια και αισθαντική. Δεν είναι τυχαίο πως το «ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ» βραβεύτηκε με το Βραβείο Νικηφόρου Βρεττάκου. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που τιμά τη λογοτεχνική παράδοση και, ταυτόχρονα, στέκεται απολύτως σύγχρονο.

«Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις»

Το αστυνομικό βιβλίο – θρύλος, που διαβάζεται με κομμένη την ανάσα!

Το «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις», που προσφέρει το ΒΗΜΑ την Κυριακή 10 Αυγούστου στους αναγνώστες του, είναι ένα έργο που σημάδεψε τη γκανγκστερική λογοτεχνία του 20ού αιώνα και θεωρείται κλασικό.

Η ιστορία ξεκινά με την υπόσχεση μιας τέλειας ζωής. Η όμορφη και πάμπλουτη Μις Μπλάντις έχει όλα όσα θα μπορούσε να ζητήσει κανείς: έναν δισεκατομμυριούχο πατέρα, έναν αρραβωνιαστικό που τη λατρεύει, μια ζωή απαλλαγμένη από τον κόπο, τη φτώχεια, την ανάγκη. Όμως όλα αλλάζουν μέσα σε λίγες στιγμές.

Την παραμονή του γάμου της, η Μις Μπλάντις πέφτει θύμα απαγωγής. Ο σύντροφός της πυροβολείται μπροστά στα μάτια της. Και εκείνη οδηγείται σε μια κόλαση χωρίς τέλος, αιχμάλωτη στα χέρια της αδίστακτης συμμορίας της Μα Γκρίσσον και του ψυχοπαθούς γιου της. Από εκείνη τη στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο γίνεται μια σκληρή δοκιμασία, χωρίς ελπίδα, χωρίς διάλειμμα.

Το βιβλίο έχει χαρακτηριστεί από τους κριτικούς ως μία από τις πιο ωμές και αληθοφανείς καταγραφές της εγκληματικότητας και της βίας στον κόσμο των γκάνγκστερ.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τζώρτζ Όργουελ εμπνεύστηκε από το βιβλίο για να γράψει το περίφημο δοκίμιό του «Ο Ραφλς και η Μις Μπλάντις», στο οποίο εξετάζει τη θέση του εγκλήματος και της ηθικής στην αστυνομική μυθοπλασία.

Σήμερα, δεκαετίες μετά την πρώτη του έκδοση, το «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις» εξακολουθεί να διαβάζεται με κομμένη την ανάσα. Όχι απλώς ως θρίλερ, αλλά ως εμβληματική καταγραφή του τρόμου που παραμονεύει πίσω από την επίφαση της ασφάλειας.

