Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια λειτουργίας

Τέσσερα είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια λειτουργίας όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας το μεσημέρι της Παρασκευής (29.8.25).

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι το Open University – Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη με σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και σχολή Τεχνολογίας και Επιστημών,

Το University of York στη Θεσσαλονίκη με σχολή Νομικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών, σχολή Επιστημών και σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το University of Keele στην Αθήνα με Νομική σχολή, σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας.

Και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Αθήνα με Ιατρική σχολή, σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών, σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, σχολή Επιστημών και Μηχανικής, σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας και Νομική Σχολή.

Την αδειοδότηση τεσσάρων μη κρατικών πανεπιστημίων είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στην συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Εκδόθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δια του αρμοδίου Υφυπουργού κ. Νίκου Παπαϊωάννου, τέσσερις αποφάσεις έγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας επί κατατεθειμένων αιτήσεων για λειτουργία κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2025-2026 μη – κρατικών Πανεπιστημίων υπό τη νομική μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), κατόπιν της λήψης σύμφωνης γνώμης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Ειδικώς, για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές που τέθηκαν από την ΕΘ.Α.Α.Ε. όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μητρικού ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, την πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την καταλληλόλητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Αντίστοιχα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων.