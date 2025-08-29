Ελλάδα

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια λειτουργίας

Smiling female student writing an exam while attending a class at college classroom.
Smiling female student writing an exam while attending a class at college classroom.

Τέσσερα είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια λειτουργίας όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας το μεσημέρι της Παρασκευής (29.8.25).

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι το Open University – Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη με σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και σχολή Τεχνολογίας και Επιστημών,

Το University of York στη Θεσσαλονίκη με σχολή Νομικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών, σχολή Επιστημών και σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το University of Keele στην Αθήνα με Νομική σχολή, σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας.

Και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Αθήνα με Ιατρική σχολή, σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών, σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, σχολή Επιστημών και Μηχανικής, σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας και Νομική Σχολή.

Την αδειοδότηση τεσσάρων μη κρατικών πανεπιστημίων είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στην συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Εκδόθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δια του αρμοδίου Υφυπουργού κ. Νίκου Παπαϊωάννου, τέσσερις αποφάσεις έγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας επί κατατεθειμένων αιτήσεων για λειτουργία κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2025-2026 μη – κρατικών Πανεπιστημίων υπό τη νομική μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), κατόπιν της λήψης σύμφωνης γνώμης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Ειδικώς, για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές που τέθηκαν από την ΕΘ.Α.Α.Ε. όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μητρικού ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, την πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την καταλληλόλητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Αντίστοιχα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων.

Τα μη κρατικά πανεπιστήμια που έλαβαν άδεια λειτουργίας
Τα μη κρατικά πανεπιστήμια που έλαβαν άδεια λειτουργίας
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μια 45χρονη επιχειρηματίας η ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη
Η Porsche που ανήκει σε ιδιοκτήτρια επιχείρησης μανικιούρ πεντικιούρ τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες εμβόλισε ένα άλλο ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα που έχουν τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ
Η σπασμένη ηλιοροφή από την οποία έφυγε η οδηγός της Porsche 20
Ο δήμαρχος Αλοννήσου πιάστηκε «στα χέρια» με 70χρονο κάτοικο του νησιού - Σε κρίσιμη κατάσταση ο ηλικιωμένος
Την ώρα που βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα, ο 70χρονος κάτοικος Αλοννήσου υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί επειγόντως με σκάφος στο Βόλο
Ασθενοφόρο 3
Ανάβυσσος: Χτύπησαν μονοκατοικία όπου διέμενε οικογένεια Ουκρανών και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 230.000 ευρώ
Οι δράστες άνοιξαν ένα χρηματοκιβώτιο και πήραν περίπου 82.000 ευρώ ενώ αφαίρεσαν και κοσμήματα αξίας, κατά δήλωση των ιδιοκτητών, μεγαλύτερης των 150.000 ευρώ
Αστυνομία 4
Βίντεο ντοκουμέντο με συμμορία που ξάφριζε σπίτια στον Ασπρόπυργο - Πέταξαν πυροσβεστήρα σε αστυνομικούς
Οι κατηγορούμενοι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, ψέκασαν ασβέστη από πυροσβεστήρα κατά των αστυνομικών και στη συνέχεια τον πέταξαν στο μπροστινό μέρος του περιπολικού οχήματος
Ασπρόπυργος
3
Έρχονται βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Ισχυρά μελτέμια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο
Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Newsit logo
Newsit logo