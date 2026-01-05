Τραγωδία για ζευγάρι από την Κεφαλονιά που έκανε διακοπές στον Παναμά: Νεκρή η γυναίκα, σε κρίσιμη κατάσταση ο σύζυγός της

Μπροστά σε μια πολύ περίεργη υπόθεση είναι οι αρχές αναφορικά με ζευγάρι Ελλήνων που βρισκόταν σε ταξίδι στον Παναμά.

Η σύζυγος και συμβολαιογράφος Αθανασία Καρακούση έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή ενώ βρισκόταν στον Παναμά και ο σύζυγός της Λάμπρος Θεοτοκάτος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Παρίσι.

Το ζευγάρι, βρισκόταν στον Παναμά για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και αντιμετώπισε ένα ξαφνικό και βαρύ πρόβλημα υγείας.

Η Αθανασία Καρακούση, συνταξιούχος συμβολαιογράφος με πάνω από 35 χρόνια ενεργής παρουσίας στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς και καταγωγή από τη Λαμία, αρρώστησε σοβαρά από μια βαριά λοίμωξη. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε μέσα σε λίγες ώρες.

Ο σύζυγός της, ο δικηγόρος Λάμπρος Θεοτοκάτος, γνωστός και δραστήριος στην κοινωνία του Αργοστολίου, παρουσίασε επίσης σοβαρά συμπτώματα κατά το ταξίδι της επιστροφής. Με υψηλό πυρετό και έντονη επιδείνωση της κατάστασής του, νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένος σε νοσοκομείο στο Παρίσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πλευρό του δικηγόρου είναι η κόρη του.

Όσοι τους γνώριζαν, λένε ότι το ζευγάρι συνήθιζε κάθε χρόνο να πραγματοποιεί μακρινά ταξίδια κατά την εορταστική περίοδο.