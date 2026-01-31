Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Ανείπωτη θλίψη στις κηδείες των 5 νεαρών σε Ημαθία και Θεσσαλονίκη

Τελευταίο αντίο στους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (27-01-2026) σε έναν άκρως επικίνδυνο δρόμο της Ρουμανίας. Οι πέντε τελευταίες κηδείες έγιναν το μεσημέρι σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία. Οι δικοί τους άνθρωποι συντετριμμένοι. Χαμένοι σε σκέψεις βασανιστικές. Τους είναι αδύνατον να αποδεχτούν το τραγικό συμβάν. Τα παιδιά τους ξεκίνησαν για να παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι της αγαπημένης τους ομάδας στη Γαλλία και δεν έφτασαν ποτέ. Λόγια παρηγοριάς δεν μπορούν να απαλύνουν τον πόνο τους.

Ήταν η τελευταία πράξη του δράματος. Οι κηδείες των φίλων του ΠΑΟΚ έγιναν παρουσία πλήθος κόσμου, χωρίς δημοσιογραφική κάλυψη μετά από επιθυμία των οικογενειών τους. Οι τρεις φίλαθλοι του ΠΑΟΚ από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, που κανόνιζαν το πρόγραμμά τους, τα ρεπό και τις άδειές τους, ανάλογα με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αγαπημένης τους ομάδας, για να είναι στο πλευρό της, οδηγηθούν μαζί στην τελευταία τους κατοικία.

Οι κηδείες τους τελέστηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι σοροί των θυμάτων βρίσκονταν στην εκκλησία από τις 11:00 το πρωί, με πλήθος κόσμου να σπεύδει για να αφήσει λίγα λουλούδια στη μνήμη τους. Ακόμα και άνθρωποι που δεν τους γνώριζαν προσωπικά. Συγκλονισμένοι από τις εικόνες του δυστυχήματος και τα όσα ακολούθησαν σε Ρουμανία και Ελλάδα.

Στις 12:00, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Κεσανίδη στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία, ενώ στη 13:00 τελέστηκε η κηδεία του Θανάση Γκουζούρη στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.

Η κατάσταση υγείας των τραυματιών

Όπως αναφέρθηκε, ο 28χρονος που κατάφερε να βγει ζωντανός από τη φονική σύγκρουση στη Ρουμανία και μεταφέρθηκε με το αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας στη Θεσσαλονίκη, πήρε εξιτήριο μιας και η κατάσταση της υγείας του ήταν καλή.

Ο δεύτερος τραυματίας που επίσης νοσηλεύεται στο «Παπανικολάου» παραμένει στη Νευρολογική Κλινική έχοντας κάταγμα στον εγκέφαλο το οποίο όμως δεν θεωρείται επικίνδυνο.

Το ακόμη πιο τραγικό της υπόθεσης είναι πως ο συγκεκριμένος οπαδός του ΠΑΟΚ δεν θυμάται σχεδόν τίποτα από το δυστύχημα της Ρουμανίας – δεν ξέρει πως έχασε τα «αδέλφια» του με τόσο τραγικό τρόπο.

«Θυμάται ότι οι γονείς του τον επισκέφτηκαν στην Ρουμανία, δεν μπορεί να ανακαλέσει τίποτα από το ατύχημα, έχει προσωρινή απώλεια μνήμης», περιέγραψε ο Κώστας Φορτούνης χειρουργός στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, για την κατάσταση της υγείας του νεαρού, μιλώντας στο Live News.

Σχετικά με τον 20χρονο τραυματία που παραμένει στο νοσοκομείο της Ρουμανίας, έχει υποστεί κάταγμα στην αυχενική μοίρα και προχθές μπήκε εσπευσμένα για χειρουργείο μετά από οίδημα που παρουσίασε. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν έχει διακομισθεί ακόμη στην Ελλάδα.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή. Χθες οι γιατροί του ρουμανικού νοσοκομείου ξεκίνησαν σταδιακά να μειώνουν την καταστολή ώστε να δουν την νευρολογική του κατάσταση.

Στο μεταξύ, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ δίνουν ραντεβού την Κυριακή (01/02/2026) στο γήπεδο της Τούμπας, όπου η ομάδα τους αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ορίσει ένα συμβολικό ποσό εισιτηρίου για τον αγώνα, ο οποίος είναι ήδη sold out, καθώς προγραμματίζει δράσεις τιμής και μνήμης για τα αδικοχαμένα αετόπουλα.