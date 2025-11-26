Τραγωδία σε πεδίο βολής στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος από έκρηξη αμυντικής χειροβομβίδας – Σοβαρά τραυματίας 39χρονος επιλοχίας

Θρήνος στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (26.11.2025) σε πεδίο βολής στη Ρόδο ένας νεαρός επιλοχίας έχασε τη ζωή του και ένας 39χρονος πατέρας δυο παιδιών έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Η έκρηξη στη Ρόδο σημειώθηκε κατά την διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός ο 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης Ρ.Γ. και να τραυματιστεί σοβαρά ο 39χρονος Επιλοχίας Μ.Β., πατέρας δυο παιδιών.

Ο 39χρονος έχει χάσει τμήμα του δεξιού του χεριού από τον αγκώνα και κάτω, και φέρει τραύματα από θραύσματα σε όλο του το σώμα και τα πόδια και χειρουργείται. Μόλις σταθεροποιηθεί η κατάστασή του θα μεταφερθεί για νοσηλεία στην Αθήνα.

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, την περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν δυο πυροτεχνουργοί επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη και ευχήθηκε την ταχεία αποκατάσταση της υγείας του ΕΠΟΠ Επιλοχία.

Την βαθύτατη θλίψη του εξέφρασε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια.… — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 26, 2025

Η επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΣ αναφέρει:

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά. Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος.

Συνταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Κολώνιας