Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα λόγω φωτιάς

Σύμφωνα με ανακοίνωση που έβγαλε το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8/26) η Hellenic Train, μετά από εντολή της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 13:16 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη γραμμή.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1547 (Χαλκίδα – Αθήνα), η οποία έχει ακινητοποιηθεί κοντά στον σταθμό του Αγίου Γεωργίου, θα μεταφερθεί με εφεδρική μηχανή (Diesel) στον σταθμό της Οινόης. Στο σημείο κατευθύνονται λεωφορεία της Hellenic Train, για να παραλάβουν τους 54 επιβάτες και να τους μεταφέρουν στον προορισμό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λόγω του συμβάντος, τα δρομολόγια στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα – Οινόη θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, μέχρι νωτέρας.

Σημειώνεται ότι, τα λεωφορεία δεν θα κάνουν στάσεις στους σταθμούς Δήλεσι και Αγ. Γεώργιο.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.