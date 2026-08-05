Ελλάδα

Τροχαίο στον Κηφισό κοντά στη γέφυρα Καλυφτάκη στο ρεύμα προς Λαμία – Προβλήματα στην κίνηση

Δυσκολίες στην κίνηση παρατηρούνται, επίσης, στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος του «Νιάρχος» μέχρι το Μοσχάτο λόγω τροχαίου
Αυξημένη κίνηση στην Αττική
Αυξημένη κίνηση στην Αττική / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γεωργία Παναγοπούλου
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Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία, καθώς σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα σε κοντινή απόσταση από τη γέφυρα Καλυφτάκη.

Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο έχει προκαλέσει καθυστερήσεις και δυσχέρεια στη ροή των οχημάτων στον Κηφισό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Οι «ουρές» αρχίζουν από το ύψος της Μεταμόρφωσης και φτάνουν μέχρι τη γέφυρα Καλυφτάκη.

xartis kinisi

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Δυσκολίες στην κίνηση παρατηρούνται, επίσης, στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος του Νιάρχος μέχρι το Μοσχάτο λόγω τροχαίου.

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