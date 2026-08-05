Πάτρα: Κατέβηκε 206 σκαλοπάτια με τα χέρια – Εικόνες που έγιναν viral

Τις εντυπώσεις κλέβει η εικόνα από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και φωτογραφημένα τοπόσημα που διαθέτει η Πάτρα είναι οι Σκάλες της Αγίου Νικολάου. Ένας Πατρινός αθλητής επιχείρησε να τις κατέβει με τα… χέρια και τα κατάφερε!

Τις Σκάλες της Αγίου Νικολάου που συνδέουν την Άνω με την Κάτω Πόλη της Πάτρας επέλεξε να δείξει τη δεξιοτεχνία του ο αθλητής Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος.

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Σύμφωνα με το patrapress.gr, ο γνωστός Πατρινός προσπάθησε, μοναδικά, να κατέβει τα εκατοντάδες σκαλοπάτια με τα χέρια, επιδεικνύοντας, ισορροπία και μυϊκή δύναμη.

Τον περιγράφουν πολύ δυνατό παιδί, με πολλά χρόνια στο γυμναστήριο, ταπεινό και σεβαστικό αθλητή, με πολλούς αγώνες, με πάρα πολλές νίκες και 4-5 χρόνια πρωταθλητής Ελλάδας.

Ο Πατρινός πρωταθλητής Ελλάδας, Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος / πηγή φωτογραφίας patrapress.gr

Η κάθοδος περιελάβανε 206 σκαλοπάτια προσφέροντας μία μοναδική οπτική εμπειρία.