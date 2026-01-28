Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Νέες εικόνες από το κουφάρι του εργοστασίου – Για τρίτη ημέρα συνεχίζονται οι ρίψεις νερού

Ακόμα και σήμερα (28/01/2026), τρία 24ωρα μετά τη φονική έκρηξη που ισοπέδωσε τη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο επιχειρώντας ασταμάτητα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του Orange Press Agency, οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις ρίψεις νερού στα ερείπια του εργοστασίου της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, καθώς τα θερμικά φορτία που αναπτύχθηκαν από την έκρηξη και την πυρκαγιά ήταν τόσο ακραία, που η θερμοκρασία στα χαλάσματα παραμένει επικίνδυνα υψηλή. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη καθώς οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ, Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, προχώρησε σε επίσημες ανακοινώσεις, ρίχνοντας φως στα αίτια της τραγωδίας που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), η αιτία εντοπίζεται σε διαρροή προπανίου.

Συγκεκριμένα:

-Διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών (5.000 και 9.000 λίτρων) σε απόσταση 30 μέτρων από την έκρηξη.

-Στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων εντοπίστηκε πάγος, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία.

-Οι δεξαμενές συνδέονταν με το κτίριο μέσω υπόγειων σωληνώσεων που περνούσαν κάτω από την άσφαλτο.

-Μετά από ελέγχους με άζωτο και εκσκαφή σε βάθος 60 εκατοστών, εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους, η οποία εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη.

-Το αέριο μετακινήθηκε μέσα από το έδαφος σε απόσταση 25 μέτρων, συγκεντρώθηκε στο υπόγειο του εργοστασίου και ανεφλέγη από σπινθήρα ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δούλευαν 13 άτομα στη βάρδια»

Ο κ. Μιχαλόπουλος έδωσε αναλυτικά στοιχεία για τη μοιραία νύχτα της 26ης Ιανουαρίου 2026. Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 03:56 π.μ. και έφτασε στις 04:11 π.μ. Την ώρα εκείνη, το εργοστάσιο ήταν σε πλήρη λειτουργία με 13 εργαζόμενους (4 άνδρες και 9 γυναίκες).

-8 άτομα κατάφεραν να βγουν ζωντανά (οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα, τρεις πήγαν μόνοι τους και δύο επέστρεψαν σπίτια τους).

-Οι υπόλοιπες 5 γυναίκες αγνοούνταν. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν σταδιακά από τις 07:55 το πρωί της ίδιας μέρας, μέχρι και την επόμενη, 27η Ιανουαρίου.

Η επιχείρηση και οι συλλήψεις

Στην τεράστια επιχείρηση συμμετείχαν 53 πυροσβέστες, 13 υδροφόρα οχήματα, βραχιονοφόρο, δυνάμεις της ΕΜΑΚ από Λάρισα και Λαμία, καθώς και drone.

Υπενθυμίζεται ότι την 27η Ιανουαρίου συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και ακόμη δυο άτομα, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριές σωματικές βλάβες, εμπρησμό και έκρηξη, και οδηγήθηκαν ενώπιον της Εισαγγελέως Τρικάλων.