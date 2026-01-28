Ελλάδα

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Νέες εικόνες από το κουφάρι του εργοστασίου – Για τρίτη ημέρα συνεχίζονται οι ρίψεις νερού

Τα θερμικά φορτία που αναπτύχθηκαν από την έκρηξη και την πυρκαγιά ήταν τόσο ακραία, που η θερμοκρασία στα χαλάσματα παραμένει επικίνδυνα υψηλή
Βιολάντα
Τα ερείπια του εργοστασίου της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα μετά τη φονική έκρηξη / (ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI)

Ακόμα και σήμερα (28/01/2026), τρία 24ωρα μετά τη φονική έκρηξη που ισοπέδωσε τη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο επιχειρώντας ασταμάτητα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του Orange Press Agency, οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις ρίψεις νερού στα ερείπια του εργοστασίου της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, καθώς τα θερμικά φορτία που αναπτύχθηκαν από την έκρηξη και την πυρκαγιά ήταν τόσο ακραία, που η θερμοκρασία στα χαλάσματα παραμένει επικίνδυνα υψηλή. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη καθώς οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ, Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, προχώρησε σε επίσημες ανακοινώσεις, ρίχνοντας φως στα αίτια της τραγωδίας που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), η αιτία εντοπίζεται σε διαρροή προπανίου.

Συγκεκριμένα:
-Διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών (5.000 και 9.000 λίτρων) σε απόσταση 30 μέτρων από την έκρηξη.
-Στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων εντοπίστηκε πάγος, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία.
-Οι δεξαμενές συνδέονταν με το κτίριο μέσω υπόγειων σωληνώσεων που περνούσαν κάτω από την άσφαλτο.
-Μετά από ελέγχους με άζωτο και εκσκαφή σε βάθος 60 εκατοστών, εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους, η οποία εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη.
-Το αέριο μετακινήθηκε μέσα από το έδαφος σε απόσταση 25 μέτρων, συγκεντρώθηκε στο υπόγειο του εργοστασίου και ανεφλέγη από σπινθήρα ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

«Δούλευαν 13 άτομα στη βάρδια»

Ο κ. Μιχαλόπουλος έδωσε αναλυτικά στοιχεία για τη μοιραία νύχτα της 26ης Ιανουαρίου 2026. Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 03:56 π.μ. και έφτασε στις 04:11 π.μ. Την ώρα εκείνη, το εργοστάσιο ήταν σε πλήρη λειτουργία με 13 εργαζόμενους (4 άνδρες και 9 γυναίκες).

-8 άτομα κατάφεραν να βγουν ζωντανά (οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα, τρεις πήγαν μόνοι τους και δύο επέστρεψαν σπίτια τους).
-Οι υπόλοιπες 5 γυναίκες αγνοούνταν. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν σταδιακά από τις 07:55 το πρωί της ίδιας μέρας, μέχρι και την επόμενη, 27η Ιανουαρίου.

Η επιχείρηση και οι συλλήψεις

Στην τεράστια επιχείρηση συμμετείχαν 53 πυροσβέστες, 13 υδροφόρα οχήματα, βραχιονοφόρο, δυνάμεις της ΕΜΑΚ από Λάρισα και Λαμία, καθώς και drone.

Υπενθυμίζεται ότι την 27η Ιανουαρίου συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και ακόμη δυο άτομα, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριές σωματικές βλάβες, εμπρησμό και έκρηξη, και οδηγήθηκαν ενώπιον της Εισαγγελέως Τρικάλων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
101
91
69
54
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ για σφοδρές καταιγίδες σε όλη τη χώρα - Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία
Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού προβλέπεται με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα
Ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αθήνα
«Τα θυμάμαι όλα, θρηνώ τους φίλους μου, ήμασταν αδέρφια» λέει τραυματίας του τροχαίου με τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
«Σήμερα, είναι πένθος, δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει, εγώ δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή, υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα» λέει ο ένας από τους τρεις τραυματίες του τροχαίου
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Κεριά και λουλούδια έξω από το κατάστημα που εργαζόταν ο 30χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε στη Ρουμανία
Συγγενείς των θυμάτων, τα οποία κατάγονταν από Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Κατερίνη και Θεσσαλονίκη είναι σοκαρισμένοι και απαρηγόρητοι - Κλειστό το μαγαζί στο οποίο εργαζόταν ένας εκ των 7 θυμάτων στη Ρουμανία
Το μαγαζί στο οποίο δούλευε ο 30χρονος που σκοτώθηκε στην Ρουμανία
Newsit logo
Newsit logo