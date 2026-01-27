Τραγωδία στη Βιολάντα: Νέο ηχητικό ντοκουμέντο με την έκρηξη να ακούγεται 8χλμ μακριά

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες σχετικά με την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα. Η δύναμη της έκρηξης ήταν τέτοια που ουσιαστικά ένα μέρος του εργοστασίου εξαϋλώθηκε και το τεράστιο κτήριο χωρίστηκε στα δύο.

Κάτοικοι των Τρικάλων περιέγραψαν πως η έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα ακούστηκε έως 10 χλμ μακριά.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr κάμερα ασφαλείας στην Αγία Μονή Τρικάλων, κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης σε απόσταση περίπου 8 χλμ. από την βιομηχανία της Βιολάντα.

Ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ακούγεται πεντακάθαρα.