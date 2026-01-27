Ελλάδα

Τραγωδία στη Βιολάντα: Νέο ηχητικό ντοκουμέντο με την έκρηξη να ακούγεται 8χλμ μακριά

Lάμερα ασφαλείας στην Αγία Μονή Τρικάλων, κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης
Μεγάλη φωτιά στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες σχετικά με την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα. Η δύναμη της έκρηξης ήταν τέτοια που ουσιαστικά ένα μέρος του εργοστασίου εξαϋλώθηκε και το τεράστιο κτήριο χωρίστηκε στα δύο.

Κάτοικοι των Τρικάλων περιέγραψαν πως η έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα ακούστηκε έως 10 χλμ μακριά.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr κάμερα ασφαλείας στην Αγία Μονή Τρικάλων, κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης σε απόσταση περίπου 8 χλμ. από την βιομηχανία της Βιολάντα. 

Ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ακούγεται πεντακάθαρα. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
162
152
54
49
43
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βιολάντα: Θρηνούμε 5 δικούς μας ανθρώπους, άμεση οικονομική βοήθεια στις οικογένειες – «Εφαρμόζουμε αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας»
Όλα τα μέτρα στήριξης των οικογενειών των θυμάτων που ανακοίνωσε η εταιρεία - «Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη»
εργοστάσιο Βιολάντα 14
Γιώργος Καρατζαφέρης για τον θάνατο του Σπύρου Καρατζαφέρη: «Αν δεν ήταν ο αδελφός μου, δεν θα γινόμουν αυτό που έγινα»
«Του χρωστάω μεγάλος μέρος της καρδιάς μου. Ήταν ασυμβίβαστος, για αυτό έκανε πολλούς εχθρούς και για αυτό κατάφερε αυτά που κατάφερε», σχολίασε συγκινημένος
Γιώργος Καρατζαφέρης
Newsit logo
Newsit logo