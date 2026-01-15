Ελλάδα

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Έφυγε από τη ζωή 13χρονη μαθήτρια

Εξετάζεται το ενδεχόμενο το κορίτσι να πέθανε από γρίπη
Ασθενοφόρο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τις τελευταίες ώρες την Χαλκίδα και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα, αφού μία 13χρονη μαθήτρια έφυγε από τη ζωή.

Η 13χρονη Κάτια, μαθήτρια στη Χαλκίδα, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν άτομο με αναπηρία.

Νοσηλευόταν αρχικά στο Αγλαΐα Κυριακού μετά στο Αγία Σοφία και χειρουργήθηκε πρόσφατα για εγκεφαλικό οίδημα. Το κοριτσάκι σύμφωνα με πληροφορίες κατέληξε με πολυοργανική ανεπάρκεια και διάφορα μεταβολικά νοσήματα.

Στο μεταξύ η μικρή προσβλήθηκε και από γρίπη, αλλά δεν φαίνεται ότι κατέληξε εξαιτίας της γρίπης.

Δυστυχώς, ο χαμός της βύθισε στο πένθος συμμαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, που μιλούν για ένα κορίτσι ξεχωριστό, γεμάτο φως.

Συγκλονίζει μάλιστα η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας, που αποτυπώνει με λόγια καρδιάς το αποτύπωμα που άφησε η μικρή Κάτια.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μικρή μας Κάτια, μαθήτρια του σχολείου μας. Μια φωτεινή ψυχή, μια γενναία μαχήτρια, που πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια τις μάχες της ζωής. Η Κάτια είχε αυτή τη μαγική ουσία που όποιος συναναστρεφόταν μαζί της γέμιζε η καρδιά του αγάπη. Ήταν τυχερή γιατί είχε δίπλα της μια οικογένεια που την αγαπούσε απεριόριστα, τη φρόντιζε και τη στήριζε σε κάθε της αγώνα. Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το φως της ψυχής της, που αντικατοπτριζόταν στο χαμόγελό της και θα συνεχίσει να φωτίζει τις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Κάτια, θα σε θυμόμαστε πάντα».

