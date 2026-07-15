Ελλάδα

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκροί μητέρα και βρέφος μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με βυτιοφόρο, σοβαρά τραυματίες πατέρας και ανήλικο παιδί

Ο πατέρας και το ανήλικο παιδί της οικογένειας τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πολυγύρου
Ασθενοφόρο
Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi
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Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Νικήτης, με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας και ενός βρέφους, ενώ ακόμη δυο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, το τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική σημειώθηκε περίπου στις 18:20, όταν το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, με πινακίδες Μολδαβίας, στο οποίο επέβαινε η οικογένεια, συγκρούστηκε με το βυτιοφόρο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Ο πατέρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, ενώ τραυματισμένο διακομίστηκε στο ίδιο νοσοκομείο και το ανήλικο παιδί της οικογένειας.

Για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων επιβαινόντων χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες, με τη χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού, ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους τη γυναίκα και το βρέφος, ενώ απεγκλώβισαν τους δύο τραυματίες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Λόγω του δυστυχήματος, η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου διακόπηκε προσωρινά στο σημείο του ατυχήματος. Η κίνηση των οχημάτων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτηρίων, ενώ σταδιακά αποκαθίσταται.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πολυγύρου.

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