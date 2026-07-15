Marfin: «Ήταν κάτι που δεν είχα ξαναδεί σε πορεία, για αυτό τράβηξα τις φωτογραφίες» λέει ο δημοσιογράφος που «έπιασε» τους «5»

Για την μαύρη μέρα της 5ης Μαΐου 2010, όταν σημειώθηκε η φονική επίθεση στην Marfin, που στοίχισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους, μίλησε στο newsit.gr ο δημοσιογράφος που τράβηξε τις φωτογραφίες με τα 5 μέλη της ομάδας πίσω από τον εμπρησμό.

Δύο 42χρονοι και μια 46χρονη έχουν ταυτοποιηθεί και συλληφθεί ως τρία από τα πέντε μέλη της ομάδας που βρίσκεται πίσω από τον φονικό εμπρησμό που σημειώθηκε πριν 16 χρόνια. Συγκλονιστική είναι η περιγραφή που έδωσε στο newsit.gr ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος, ο οποίος «έπιασε» με τον φακό του τους «5» λίγο πριν από την επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας της Marfin.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εκείνη την ημέρα τη βίωσα όπως κάθε πορεία. Βρέθηκα στο Σύνταγμα και, μέσα από τη διαδρομή της πορείας, κατέληξα στο παρκάκι απέναντι από τον Ιανό. Εκεί κάποια στιγμή μου κίνησε την προσοχή μια ομάδα ατόμων που βρισκόταν λίγο πιο πάνω από τον δρόμο. Κάτι στη συμπεριφορά τους μου φάνηκε διαφορετικό και τράβηξα πέντε φωτογραφίες.

Αυτό το υλικό το παρέδωσα στην Αστυνομία από την πρώτη κιόλας ημέρα. Δεν γνωρίζω γιατί η υπόθεση έφτασε να εξελίσσεται τώρα. Από όσα ακούω, φαίνεται πως ταυτοποιήθηκαν κάποια άτομα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Αυτό που είδα ήταν ότι υπήρχε κόσμος και από τις δύο πλευρές του δρόμου, ο οποίος συγκεντρώθηκε και σχημάτισε μια ομάδα περίπου έντεκα ατόμων. Ήταν κάτι που μέχρι τότε δεν είχα ξαναδεί σε πορεία και γι’ αυτό ακριβώς μου τράβηξε την προσοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είχα ξανασυναντήσει αντίστοιχη εικόνα. Ήμουν μαζί με τον Βασίλη Κατζαγιάκο και, όταν ξεκίνησαν τα επεισόδια, άρχισα να τραβάω φωτογραφίες.

Εκείνη τη στιγμή λειτούργησα καθαρά ως δημοσιογράφος. Είμαι πολλά χρόνια στον χώρο και έχω πάντα μαζί μου μια φωτογραφική μηχανή. Σκέφτηκα ότι το υλικό που κατέγραφα θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο για να εντοπιστούν οι άνθρωποι που συμμετείχαν στα επεισόδια».

Τέλος ανέφερε: «Νιώθαμε ότι υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο κτίριο που κινδύνευαν να καούν. Για εμάς ήταν ζήτημα καθήκοντος να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούσαμε και αυτός ήταν ο δικός μου τρόπος.

Δεν μπορώ να πω αν οι κατηγορούμενοι είναι πράγματι οι δράστες. Πραγματικά δεν το γνωρίζω.

Εκείνες τις ώρες υπήρχε μεγάλη αγωνία. Αντιλαμβανόμασταν ότι υπήρχε κόσμος μέσα στο κτίριο. Τους είδαμε σχεδόν αμέσως να βγαίνουν στα μπαλκόνια. Φώναζαν και περίμεναν βοήθεια για να μπορέσουν να κατέβουν, ενώ υπήρχαν δυσκολίες ακόμη και στο να ανοίξουν οι πόρτες. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη και δραματική κατάσταση».

Η ιστορία πίσω από τις φωτογραφίες

Σε έξι από αυτές τις φωτογραφίες φαίνεται η «ομάδα των 12» να κινείται στην οδό Σταδίου και πέντε από αυτούς να διασπώνται από την ομάδα αυτή και έπειτα πραγματοποιούν τον φονικό εμπρησμό. Μάλιστα, οι δράστες που σπάνε τη τζαμαρία και πυρπολούν το υποκατάστημα ταυτοποιήθηκαν ως τα άτομα με την αρίθμηση 7,8,9,11 και 12, όπως την έχει δώσει η Αστυνομία. Όπως προέκυψε από την ανάλυση του φωτογραφικού υλικού, τον πλέον ενεργό ρόλο στην επίθεση τον είχε ο αριθμός 8.

Εκείνος φέρεται να σπάει με ένα σφυρί την αριστερή τζαμαρία του υποκαταστήματος και να ρίχνει μία από τις μολότοφ με εύφλεκτο υλικό, σύμφωνα με μαρτυρίες. Ο αριθμός 8, όπως διαπιστώθηκε, είναι ο ένας εκ των δύο 42χρονων, ενώ ο δεύτερος είναι ο αριθμός 10, αυτός που όπως φαίνεται, συντόνιζε τις κινήσεις των υπόλοιπων μελών.

Στο φωτογραφικό υλικό, η 46χρονη έχει πάρει το νούμερο 7, καθώς φαίνεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο. Αυτόν που αναζητούν πλέον οι Αρχές είναι το άτομο που στις φωτογραφίες φέρει το νούμερο 9 και είναι αυτός που κουβαλάει στο σακίδιό του είτε το εύφλεκτο υλικό είτε τις μολότοφ.

Προφυλακιστέοι οι δύο 42χρονοι, αρνούνται κάθε εμπλοκή τους

Οι κατηγορούμενοι, σε βάρος των οποίων η δικαστική λειτουργός εξέδωσε πριν λίγες ημέρες ένταλμα σύλληψης για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, οδηγήθηκαν με ισχυρά αστυνομικά μέτρα στα δικαστήρια. Οι δύο 42χρονοι αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την εμπρηστική φονική επίθεση.

Ο ένας εκ των δύο, τον οποίο η δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομική έρευνα προσδιορίζει ως το άτομο που έχει καταγραφεί να σπάζει την τζαμαρία της Marfin, φέρεται να υποστηρίζει ότι έφυγε από την πορεία όταν άρχισαν τα επεισόδια. Ο συγκατηγορούμενος του, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε στην δικαστική λειτουργό ότι κατά την διάρκεια της πορείας βρισκόταν σε άλλο σημείο από το επίμαχο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τους τρεις νεκρούς υπαλλήλους της τράπεζας.

Στην απόφαση της δικαστικής λειτουργού και του εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση των δύο, φαίνεται να βάρυναν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που αποδίδονται στους κατηγορούμενους. Επίσης, η απόφαση προφυλάκισης ελήφθη καθώς κρίθηκε ότι οι 42χρονοι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων.

Στα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί της Τρίτης αρκετές δεκάδες φίλοι και αλληλέγγυοι των κατηγορούμενων, οι οποίοι καθ’ όλη την διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας φώναζαν συνθήματα προς υποστήριξή τους.

Εντός 10 ημερών η έκδοσή της 46χρονης στην Ελλάδα

Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τρίτης (14.07.2026) σε δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε κατηγορηματικά και χωρίς περιστροφές ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών Αρχών για έκδοση της στην Ελλάδα.

Μάλιστα υπέγραψε και σχετική επιστολή η οποία την δεσμεύει και δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη.

Όπως τόνισε ο Βρετανός δικαστής το αίτημα των ελληνικών Αρχών θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών εκτός αν καθυστερήσουν οι διαδικασίες από την ελληνική πλευρά. Ως τότε η 46χρονη θα βρίσκεται υπό κράτηση.