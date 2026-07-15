Ελλάδα

Αλόννησος: 3χρονο αγοράκι έπεσε από μπαλκόνι και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι

Το παιδί, που έκανε διακοπές με την οικογένειά του από την Ιταλία, έπεσε στο δρόμο από ύψος τριών μέτρων την ώρα που έπαιζε
Νοσοκομείο Βόλου
Νοσοκομείο Βόλου / Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
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Ώρες αγωνίας στην Αλόννησο για ένα 3χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, όταν έπεσε από το μπαλκόνι στον δρόμο.

Το περιστατικό της πτώσης έγινε το πρωί της Τετάρτης (15.07.2026) όταν οικογένεια Ιταλών, βρισκόταν σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο στην Αλόννησο, όταν το παιδί την ώρα που έπαιζε στο μπαλκόνι έπεσε στον δρόμο από ύψος τριών μέτρων με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι.

Οι γονείς του το μετέφεραν στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου γύρω στη 13:30 το μεσημέρι και από εκεί κινητοποιήθηκε το λιμενικό για να διακομιστεί στο νοσοκομείο του Βόλου.

Το σκάφος έφτασε στο λιμάνι γύρω στις 16.30 και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που περίμενε, στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr υπάρχει πιθανότητα στη συνέχεια να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Λάρισα στην παιδιατρική.

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